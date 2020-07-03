Украине в 2021 году надо будет выплатить 600 миллиардов по госдолгу

По предварительному прогнозу Министерства финансов, платежи по государственному долгу в следующем году ориентировочно составят 600 млрд грн.

Об этом во время часа вопросов к правительству сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Могу сказать, что прогнозные платежи по государственному долгу будут составлять ориентировочно 600 млрд гривень. Соответствующим образом будут сформированы государственные внутренние и внешние заимствования", - сказал Марченко.

Он также добавил, что дефицит бюджета-2020 составляет 7,5% ВВП, однако в следующем году Минфин планирует этот дефицит сократить.

Как сообщал Укринформ, платежи по погашению государственного долга за январь-июнь 2020 года составили 156,2 млрд грн, платежи по обслуживанию - 61,4 млрд грн.