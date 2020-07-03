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Пенсионный фонд запустил систему автоматического назначения пенсий
18:02 02.07.2020 |
Пенсионный фонд Украины объявил о запуске новой электронной услуги - автоматического назначения пенсии.
Как сообщает пресс-служба Фонда, пока что новый сервис доступен гражданам, которые имеют квалифицированную электронную подпись (КЭП), передает БизнесЦензор.
"Отныне пенсия назначается автоматически при достижении пенсионного возраста. Дополнительно обращаться и лично посещать органы Пенсионного фонда не требуется. А для пользователей, которые еще не являются пенсионерами, сервис позволяет предоставить всю необходимую информацию для назначения пенсии заранее", - отмечается в сообщении.
В Пенсионном фонде пояснили, что пользователю, который не является пенсионером, нужно авторизироваться на портале Фонда. После этого нужно заполнить анкету. Добавить сканированные копии документов. Подписать заявление КЭП и отправить его в орган Пенсионного фонда.
При этом документы, подтверждающие трудовую деятельность (трудовую книжку, документы об обучении, военную службу и т.д.), можно подать заблаговременно. Трудовую книжку может подать как работодатель, так и сам пользователь.
После обработки заявления на автоматическое получение пенсии пользователь получит сообщение об автоматическом назначении пенсии, дату и размер выплат.
"Вскоре услуга будет доступна также пользователям, которые не имеют КЭП. Они смогут авторизоваться через BankID или Интегрированную систему электронной идентификации (id.gov.ua)", - обещают в Пенсионном фонде.
С начала работы сервиса заявления подали уже 813 будущих пенсионеров.
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