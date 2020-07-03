Прожиточный минимум хотят привязать к уровню средней зарплаты за год

Профильный комитет по вопросам соцполитики и защите прав ветеранов порекомендовал парламенту принять за основу законопроект № 3515 - в нем предлагается привязать прожиточный минимум к уровню средней заработной платы в стране. Ожидается, что принятие этого проекта позволит удовлетворить основные потребности людей и повысить уровень материальной обеспеченности незащищенных групп украинцев.

Если проект примут, то прожиточный минимум будет устанавливаться в процентном соотношении к средней зарплате за предыдущий год с учетом уровня инфляции, ожидаемого в текущем году.

В частности, в 2021 году прожиточный минимум будет составлять не менее 40% от среднемесячной заработной платы за 2020 год, в 2022 - не менее 41% и так далее. Планируется, что каждый последующий год процентное соотношение будет увеличиваться на 1%, и к 2031 году прожиточный минимум составит половину показателя среднемесячной зарплаты за 2030 год.

Также в проекте указывается, что если фактический прожиточный минимум в течение трех месяцев более чем на 10% будет превышать размер утвержденного прожиточного минимума, то правительство должно будет рассмотреть вопрос о повышении последнего.

Как сообщается в пояснительной записке, после одобрения этого законопроекта Верховной Раде также будет предложено уравнять прожиточный минимум и необлагаемый налогами минимум доходов граждан, не привязывать размер должностных окладов к прожиточному минимуму, а для определения размера штрафов использовать не прожиточный минимум, а новую отдельную расчетную единицу.

Один из авторов проекта, народный депутат фракции Слуга народа Галина Третьякова, отметила, что до 1 июля прожиточный минимум составлял 2027 грн, а сейчас - 2118 грн, что в два раза меньше минимальной зарплаты в стране. Она напомнила, что правительство анонсировало повышение зарплат до 5000 и 6000 грн, и подчеркнула, что "прожиточный минимум в стране постепенно достигнет реальной величины", по ее подсчетам это будет 4686 грн.

СПРАВКА. Средняя заработная плата рассчитывается как среднее арифметическое значение зарплат всех работников за весь год по стране или отдельным регионам. При ее подсчетах учитываются: фонд оплаты труда сотрудников, премии, надбавки, разовые вознаграждения и поощрения по результатам работы за год.

СПРАВКА. В Украине фактически существует два вида прожиточного минимума: установленный на год законом о госбюджете и фактический, который ежемесячно рассчитывается Минсоцполитики. В период 2009-2014 годов фактический минимум не превышал официальный более, чем на 25%. Потом разница начала увеличиваться и к сентябрю 2019 года фактический прожиточный минимум превышал законодательно установленный более, чем в два раза.