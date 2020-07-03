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Рынок новых коммерческих авто в Украине в этом году сократился на четверть
15:44 02.07.2020 |
В июне на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 760 машин. По сравнению с показателем годичной давности спрос на технику в этом сегменте автомобильного рынка уменьшился на 21%, сообщает Укравтопром.
Лучший результат месяца продемонстрировала марка Fiat, которая увеличила реализацию своих автомобилей в Украине по сравнению с июнем прошлого года на 16% до 118 шт.
Renault в июньском рейтинге марок опустилась на второе место потеряв в продажах более 35% и закончив месяц с показателем - 106 зарегистрированных машин.
На третьем месте Ford, реализация которого увеличилась на 2 машины и составила 82 ед.
Четвертое место заняла Peugeot, регистрации автомобилей которой выросли в годовом исчислении на 22%, до 77 шт.
Замыкает ТОП-5 июньского рынка новых коммерческих авто белорусский МАЗ, в его зачете 64 регистрации (-15%).
Всего по итогам первого полугодия украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 4,1 тыс. новых машин, что на четверть меньше, чем за тот же период прошлого года.
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