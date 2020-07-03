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В этом году производство стали в Украине уменьшилось на 7,6%
15:40 02.07.2020 |
За январь-июнь 2020 года производство стали в Украине сократилось на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 10,1 млн тонн.
Об этом сообщает объединение предприятий «Укрметаллургпром».
«По предварительным данным ОП «Укрметаллургпром», в І полугодии 2020 года произведено: чугуна - 9,98 млн тонн (97,4% относительно аналогичного периода 2019 года), стали - 10,10 млн тонн (92,4%), проката - 9,02 млн тонн (95,3%)», - говорится в сообщении.
Как сообщал Укринформ, согласно данным ОП «Укрметаллургпром», за 2019 год в Украине было произведено 20,06 млн тонн чугуна (на 2,4% меньше, чем за 2018 год); 20,85 млн тонн стали (на 1,2% меньше); 18,20 млн тонн проката (на 0,9% меньше).
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