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Международный бизнес обеспокоен отставкой главы Нацбанка
Европейская бизнес-ассоциация в связи с заявлением об отставке председателя Национального банка Украины Якова Смолия призывает власть не допустить отката реформ финансового сектора и обеспечить дальнейшую независимость НБУ.
Об этом сообщается на сайте ассоциации.
"Прозрачный, стабильный и конкурентный финансовый сектор - важная составляющая экономического роста страны и сохранение ее макроэкономической стабильности... Поэтому бизнес призывает не допустить откат назад начатых в финансовом секторе реформ, продолжать начатую политику и обеспечить дальнейшую независимость НБУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Европейская бизнес-ассоциация «глубоко взволнована ситуацией, что происходит вокруг НБУ и его руководства».
"Давление на представителей НБУ является негативным сигналом для иностранных инвесторов и международных компаний, работающих в Украине, поскольку ставят под вопрос безопасность, справедливость и равенство всех перед законом в Украине. Бизнес в очередной раз обращает внимание, что обеспечение независимости Национального банка, сохранение макроэкономической стабильности и стабильного экономического роста Украины должны быть прочными приоритетами власти", - отмечают в ассоциации.
Также в ассоциации подчеркнули, что четкая, понятная и последовательная политика способствуют высшему доверию как бизнеса, так и потенциальных инвесторов, что является неотъемлемым условием, чтобы достичь амбициозной цели и развития.
Кроме того, в ЕБА отметили, что чрезвычайно важна кандидатура председателя Центробанка - профессионала своего дела, целью которого будет действительно результат и продолжение начатых реформ.
"Ведь если смотреть на прошлые годы, Национальный банк обеспечил значительное снижение инфляции, провел валютную либерализацию, исцелил банковскую систему и т.д.", - говорится в заявлении.
По сообщению ЕБА, бизнес-сообщество надеется, что власть понимает все возможные последствия отставки главы НБУ и призывает Президента Украины взять эту ситуацию под личный контроль.
ЕБА отмечает, что важно обезопасить страну от появления новых негативных факторов, которые дестабилизируют экономику, замедляют инвестиционную активность и экономический рост, тем более, в ситуации, возникшей в связи с пандемией.
Как сообщал Укринформ, председатель Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля подал Президенту заявление об увольнении из-за «систематического политического давления».
В свою очередь в Офисе Президента заверили, что Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессионализма, добавив, что «нашим безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины».
В четверг, 2 июля, Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на освобождение Смолия от должности председателя НБУ.
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