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Почти половина украинцев ожидают ухудшения экономического положения страны - опрос
Две трети населения отмечают ухудшение экономического положения Украины за последние полгода.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 24 по 28 июня.
Так, по результатам опроса, 22% респондентов оценивают направление движения страны как правильное, 63% - как неправильное, еще 15% затруднились ответить.
Социологи отмечают, что за последний месяц наблюдается падение положительных оценок положения дел в стране с 32 до 22%.
"Две трети опрошенных отметили ухудшение экономического положения Украины за последние полгода, почти четверть считают, что оно не изменилось, 9% - улучшилось. Об ухудшении экономического положения собственной семьи отметила половина опрошенных, почти 40% говорили об отсутствии изменений, 9% - увидели улучшения", - говорится в исследовании.
Кроме того, в ближайшие полгода около 40% респондентов ожидают ухудшения экономического положения страны, 31% - отсутствия изменений, а 17% - улучшения.
Согласно опросу, более половины украинцев (53%) считают, что экономический кризис осенью этого года может произойти из-за некомпетентности власти, 32% уверены, что причиной может стать коронавирус, и только 6% считают, что кризис может вызвать война на Донбассе.
Опрос провела социологическая группа "Рейтинг" с 25 по 28 июня методом личного формализованного интервью (face-to-face) среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2 тысячи респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью не превышает 2,2%.
Как сообщал УНИАН, большинство украинцев возможной причиной экономического кризиса осенью этого года считают некомпетентность власти.
Также, 63% населения считает, что дела в Украине развиваются в неправильном направлении.
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