Доходы госбюджета в июне-2020 перевыполнены на 10,9% - Госказначейство

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Доходы госбюджета в июне-2020 перевыполнены на 10,9% - Госказначейство

21:28 01.07.2020 |

Экономика

 

Доходы государственного бюджета в июне 2020 года составили 131,19 млрд грн, что на 10,9% больше планового показателя и на 63,7% - прошлогоднего, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).

Согласно обнародованной в среду информации, общий фонд бюджета в июне получил 112,89 млрд грн - на 5,58% больше плана, и этот показатель на 57,5% больше прошлогоднего.

Как сообщалось, в последнюю неделю июня ПриватБанк и НАК "Нафтогаз Украины" перечислили в госбюджет соответственно 24,46 млрд грн и 39,6 млрд грн, чем обеспечили рекордно высокие остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) к началу июля - 75,7 млрд грн.

По данным ГКСУ, в целом за первое полугодие 2020 года госбюджет получил 519,45 млрд грн, что на 6,2% меньше плана, но на 2,5% больше прошлогоднего показателя за этот период.

В том числе в общий фонд за шесть месяцев этого года поступило 450,93 млрд грн - отставание от плана составило 7,8%, а превышение показателя за шесть месяцев 2019 года - всего 0,6%.

Как указало казначейство, таможня в июне принесла 21,65 млрд грн, что на 0,1% больше плана, но на 7,7% меньше показателя за июнь-2019. По итогам полугодия таможенные поступления составили 125,1 млрд грн, отставая от ожидаемого уровня на 21,4%, а от прошлогоднего - на 17,6%.

Налоговые поступления, в которых учитываются и дивиденды госкомпаний, в июне превысили план на 7,7%, а прошлогодний показатель - более чем вдвое и составили 89,08 млрд грн. По итогам полугодия налоговая недовыполнила план всего на 0,6% при поступлениях в 269,76 млрд грн, что на 24,9% больше показателя за январь-июнь-2019.

Согласно данным ГКСУ, возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в июне составило 11,63 млрд грн, тогда как в апреле и мае - по 12 млрд грн, а в июне прошлого года 13,59 млрд грн.

Всего за первое полугодие этого года было возмещено 75,06 млрд грн НДС, что на 10,3% меньше, чем за первое полугодие прошлого.

Доходы местных бюджетов в июне-2020 были на 10,4% ниже ожидаемого уровня - 22,37 млрд грн, что на 5,1% выше прошлогоднего показателя. За первое полугодие местные бюджеты получили 134,89 млрд грн, что на 10% ниже плана, но на 1,8% больше показателя за шесть месяцев прошлого года.

Поступления от ЕСВ составили в июне 25,17 млрд грн, что на 1,6% больше июня-2019, тогда как в мае они отставали от прошлогоднего показателя на 3,7%.

В целом за первое полугодие-2020 ЕСВ вырос на 5,2% к первому полугодию-2019 и достиг 138,15 млрд грн.

Как сообщалось, доходы госбюджета определены в 2020 году в размере 975,833 млрд грн (в том числе 855,4 млрд грн по общему фонду), расходы - 1,266 трлн грн (по общему фонду - 1,135 трлн г.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

22:21 На межбанке 1 июля произошел разворот - прекратилось удешевление доллара и его курс пошел в рост

21:56 Глава НБУ подал в отставку из-за политического давления на центробанк

20:55 Объем выполненных стройработ в Украине в мае сократился на 2% - Госстат

17:06 Депозитные ставки для физлиц 01.07.20

12:40 Евро 1 июля укрепляется к доллару после выхода европейской макростатистики

12:37 Фондовые биржи АТР 1 июля закрылись в плюсе

12:34 Справочный курс гривны 1 июля понижен на 8,87 коп до 26,7536 грн/$1

11:12 Как Коломойский заходит в Нацбанк с тыла

10:57 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 01.07.20

10:52 Остаток средств на корсчетах банков 01.07.20

10:37 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 30.06.2020

10:17 НБУ принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг

07:47 Фондовые индексы США завершили 2-й квартал с максимальным приростом за более чем 20 лет

30.06 Спрос на аукционах ОВГЗ упал в 3,2 раза и снижение ставок почти прекратилось

30.06 Депозитные ставки для физлиц 30.06.20

• дальше…

21:56 Глава НБУ подал в отставку из-за политического давления на центробанк

21:53 Украинские ритейлеры фиксируют рост объемов товарооборота в юне, несмотря на снижение посещаемости ТРЦ – UTG

21:48 Индекс ожиданий деловой активности в июне вырос до 45,5 п. из 100 – НБУ

21:41 В Украине усилят проверки товарных накладных по перевозке грузов автомобилями

21:28 Доходы госбюджета в июне-2020 перевыполнены на 10,9% - Госказначейство

21:20 КНР позволил украинским производителям экспортировать рапсовый шрот

21:05 Профильный комитет Рады рекомендует принять за основу законопроект о Бюро экономической безопасности

20:55 Объем выполненных стройработ в Украине в мае сократился на 2% - Госстат

20:44 Кабмин поддержал реализацию проекта Единой электронной системы в сфере строительства

20:38 Из «коронавирусного» фонда выделили 35 миллиардов на дороги

• дальше…

15:59 В Амстердаме возобновляет работу квартал красных фонарей

15:55 Гонконг: десятки задержанных из-за закона о госбезопасности

15:44 Меркель настаивает на завершении строительства «Северного потока - 2»

13:22 США объявили «Huawei» и «ZTE» угрозой национальной безопасности

10:48 Виталий Портников: То, что сам Путин больше не доверяет никому - уже сам по себе плохой сигнал ему самому

09:00 Bloomberg: Коронавирус сломал схемы отмывания денег в ЕС

08:29 «Газпром» вернул польскому концерну переплату за газ по решению Стокгольмского суда

08:25 Турция сняла в НАТО вето на планы обороны стран Балтии и Польши

08:21 Пентагон заявляет о выводе войск из Германии как о решенном деле

08:16 Санкции против «Северного потока - 2» внесли в проект бюджета США по обороне

30.06 ЕС откроет границы для отдельных категорий украинцев

30.06 Правящая коалиция Молдавии теряет депутатов

30.06 Индия запретила использовать TikTok и другие китайские приложения

30.06 Fitch сохранило прогноз падения мирового ВВП на уровне 4,6% в 2020 г

30.06 ЕС готовит ответ на санкции США против «Северного потока - 2»

• дальше…

21:41 В Украине усилят проверки товарных накладных по перевозке грузов автомобилями

30.06 Власти Киева отложили отмену бесплатного проезда для льготников из других городов

25.06 Первую в Украине бетонную дорогу сдадут в эксплуатацию до конца года - Криклий

25.06 Кабмин разрешил работу кинотеатров с 50% загрузкой с июля

25.06 Минздрав намерен интегрировать eHealth с приложением «Дия»

24.06 В Киеве разрешили работать ресторанам, кафе, бассейнам, кинотеатрам и театрам

24.06 По проекту решения ЕС границы останутся закрытыми для украинцев и после 1 июля

24.06 Ученые исследовали в каких областях Украины почва больше всего подходит для органического земледелия

23.06 В Государственный кадастр внесли данные о 44 миллионах гектаров земельных участков

22.06 Киеву нужна муниципальная полиция, – Кличко

22.06 Turkish Airlines с июля возобновит полеты в Украину

22.06 Ryanair и Swiss возобновили полеты в Киев после трехмесячного перерыва

19.06 Кабмин убрал из постановления об общеукраинском карантине запреты для общепита, ТРЦ, гостиниц и учреждений культуры

19.06 Накопительная пенсионная система, которую предлагают Украине, рухнула в Восточной Европе – Рева

19.06 Почти 92% громад не имеют технической документации на «свои» лесополосы

• дальше…

22:08 Презумпция Венедиктовой. Почему Печерский суд захотел 8 июля еще одну акцию в защиту Порошенко

21:56 Глава НБУ подал в отставку из-за политического давления на центробанк

20:16 Кокс и Квасьневский, которые останавливали политпроцессы Януковича, видят опасность при Зеленском

13:56 Между Бойко и Порошенко. Как Зеленский будет спасать свой рейтинг

11:12 Как Коломойский заходит в Нацбанк с тыла

09:21 Путин готовится к войне: Почему стоит готовиться к новому нападению России

08:01 Зеленский намерен заменить правоохранителей в экономике единым органом финрасследований – Саакашвили

30.06 Совет НБУ безосновательно и в нарушение закона отказался рассмотреть кандидатуру Чурия на должность замглавы НБУ – Нацбанк

30.06 Мальчик-позитив. Как Банковая меняет пиар-стратегию Зеленского

30.06 Турчинов возглавит штаб «Евросолидарности»

30.06 Доля украинцев, положительно оценивающих действия Зеленского, за месяц сократилась с 47% до 38% - опрос КМИС

30.06 Конституционный суд: по Украине - главным калибром

30.06 Новые «Корнеты» на Донбассе. Чего ждать от российских учений «Кавказ-2020»

30.06 Кропачев подтвердил на полиграфе: Герус договаривался с ним о схемах Коломойского на Центрэнерго

30.06 Гнилой парад и пропускной ад. Можно ли сбежать из ОРДЛО-мышеловки

• дальше…

17:21 У седана Genesis G90 впервые появилась лимитированная версия

13:22 США объявили «Huawei» и «ZTE» угрозой национальной безопасности

13:00 Samsung разрабатывает гибкие аккумуляторы для смартфонов нового типа

11:35 Названы самые бессмысленные для города вседорожники

09:08 Под Киевом обнаружена майнинг-ферма, работавшая на краденном электричестве

30.06 Обновленный Volkswagen Arteon: два типа кузова, R-версия и инновации в салоне

30.06 Sony сменит название и проведёт реструктуризацию

30.06 Индия запретила использовать TikTok и другие китайские приложения

30.06 Корейские учёные научились добывать атомы золота из электронного мусора

30.06 Microsoft закрывает все классические магазины в связи с переходом на онлайн-торговлю

30.06 В ЕС изучают перспективы водородной авиации - доклад

30.06 США требуют от Европы отказаться от китайских технологий досмотра багажа

26.06 Раскрыта внешность нового Kia Carnival — теперь это кросс-вэн

26.06 У Японии будет свой 5G

26.06 Космический туризм близко: Virgin Galactic провела второй тестовый полет корабля VSS Unity

• дальше…

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно