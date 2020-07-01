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Доходы госбюджета в июне-2020 перевыполнены на 10,9% - Госказначейство
21:28 01.07.2020 |
Доходы государственного бюджета в июне 2020 года составили 131,19 млрд грн, что на 10,9% больше планового показателя и на 63,7% - прошлогоднего, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).
Согласно обнародованной в среду информации, общий фонд бюджета в июне получил 112,89 млрд грн - на 5,58% больше плана, и этот показатель на 57,5% больше прошлогоднего.
Как сообщалось, в последнюю неделю июня ПриватБанк и НАК "Нафтогаз Украины" перечислили в госбюджет соответственно 24,46 млрд грн и 39,6 млрд грн, чем обеспечили рекордно высокие остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) к началу июля - 75,7 млрд грн.
По данным ГКСУ, в целом за первое полугодие 2020 года госбюджет получил 519,45 млрд грн, что на 6,2% меньше плана, но на 2,5% больше прошлогоднего показателя за этот период.
В том числе в общий фонд за шесть месяцев этого года поступило 450,93 млрд грн - отставание от плана составило 7,8%, а превышение показателя за шесть месяцев 2019 года - всего 0,6%.
Как указало казначейство, таможня в июне принесла 21,65 млрд грн, что на 0,1% больше плана, но на 7,7% меньше показателя за июнь-2019. По итогам полугодия таможенные поступления составили 125,1 млрд грн, отставая от ожидаемого уровня на 21,4%, а от прошлогоднего - на 17,6%.
Налоговые поступления, в которых учитываются и дивиденды госкомпаний, в июне превысили план на 7,7%, а прошлогодний показатель - более чем вдвое и составили 89,08 млрд грн. По итогам полугодия налоговая недовыполнила план всего на 0,6% при поступлениях в 269,76 млрд грн, что на 24,9% больше показателя за январь-июнь-2019.
Согласно данным ГКСУ, возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в июне составило 11,63 млрд грн, тогда как в апреле и мае - по 12 млрд грн, а в июне прошлого года 13,59 млрд грн.
Всего за первое полугодие этого года было возмещено 75,06 млрд грн НДС, что на 10,3% меньше, чем за первое полугодие прошлого.
Доходы местных бюджетов в июне-2020 были на 10,4% ниже ожидаемого уровня - 22,37 млрд грн, что на 5,1% выше прошлогоднего показателя. За первое полугодие местные бюджеты получили 134,89 млрд грн, что на 10% ниже плана, но на 1,8% больше показателя за шесть месяцев прошлого года.
Поступления от ЕСВ составили в июне 25,17 млрд грн, что на 1,6% больше июня-2019, тогда как в мае они отставали от прошлогоднего показателя на 3,7%.
В целом за первое полугодие-2020 ЕСВ вырос на 5,2% к первому полугодию-2019 и достиг 138,15 млрд грн.
Как сообщалось, доходы госбюджета определены в 2020 году в размере 975,833 млрд грн (в том числе 855,4 млрд грн по общему фонду), расходы - 1,266 трлн грн (по общему фонду - 1,135 трлн г.
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