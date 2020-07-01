Кабмин поддержал реализацию проекта Единой электронной системы в сфере строительства

Правительство поддержало реализацию экспериментального проекта Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Такое решение принято на заседании в среду, сообщает корреспондент Укринформа.

"Это действительно революционный проект, над которым шла работа не один месяц. Его внедрение обеспечит: сокращение сроков предоставления административных услуг; повышение качества предоставления услуг в сфере строительства", - прокомментировал решение Премьер-министр Денис Шмыгаль на Тelegram-канале.

По его словам, это будет способствовать снижению коррупционных рисков, а также повышению открытости и доступности информации об участниках и состоянии строительства, жизненном цикле объектов строительства и др.

Глава правительства добавил, что эти шаги должны создать условия для минимизации коррупции в отрасли и защитить украинцев от недобросовестных застройщиков.