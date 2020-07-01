Из «коронавирусного» фонда выделили 35 миллиардов на дороги

Правительство выделило Государственному агентству автомобильных дорог Украины (Укравтодору) 35 миллиардов гривень из фонда борьбы с COVID-19 на строительство и ремонт 1459 километров дорог государственного значения.

Соответствующее решение Кабинет министров Украины принял на своем заседании 1 июля, сообщает корреспондент Укринформа.

Следовательно, правительство утвердило перечень объектов реконструкции, капитального, текущего и среднего ремонта, автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году и выделило на них 35 миллиардов гривень из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV- 2, и её последствиями.

Планируется, что 33 млрд грн будет потрачено на обновление указанного перечня дорог, а 2 миллиарда на эксплуатацию, содержание и текущий мелкий ремонт.

По словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, благодаря этим средствам в Украине будет дополнительно обновлено 1459 километров дорог государственного значения.

Как сообщал Укринформ, в Укравтодоре планируют в 2020 году обновить 4000 км дорог государственного значения и 2500 км дорог местного значения.