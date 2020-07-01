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В прошлом году госпредприятия получили 170 миллиардов убытков – ФГИУ
20:34 01.07.2020 |
Убыток от хозяйственной деятельности государственных предприятий за 2019 год составил 170 млрд грн.
Об этом на брифинге "Виртуальная комната данных: прозрачная приватизация государственных активов (к сведению потенциальных инвесторов гостиницы "Днепр")" заявил председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко, сообщает корреспондент Укринформа.
"Сегодня в Украине 3600 государственных предприятий, которыми управляет 96 различных органов власти. За 2019 год это хозяйство сгенерировало ущерб государству в размере более чем на 170 млрд грн",- сказал Сенниченко.
Как сообщал Укринформ, в конце марта стало известно, что Фонд государственного имущества не будет выставлять на приватизационные аукционы объекты большой приватизации и государственные предприятия в условиях мировой экономической турбулентности, вызванной эпидемией COVID-19. В середине февраля председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявлял, что ФГИУ в этом году планирует продать более 500 предприятий. В 2020 году приватизация должна принести государственному бюджету Украины около 12 млрд грн: 6 млрд грн - от малой приватизации и 6 млрд грн - от большой.
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