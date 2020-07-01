Сбережения украинцев в I кв.-2020 сократились на 61,1 млрд грн -Госстат

В первом квартале 2020 года доходы населения составили 874,4 млрд грн, расходы – 935,5 млрд грн, сбережения украинцев сократились на 61,1 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики в среду.

Как сообщает Госстат, в январе-марте текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года номинальные доходы населения выросли на 7,3%.

Согласно сообщению, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в первом квартале 2020 года увеличились на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Располагаемый доход в расчете на одного человека за первые три месяца текущего года составил 16055 грн, что на 1457 грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Расходы населения в первом квартале-2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличились на 8,6%.

Доходы и расходы населения Украины в январе-марте 2020 г.

январь-март 2020г., млн. грн январь-март 2020г. к январю-марту 2019г., % Доходы населения - всего 874409 107.3 Заработная плата 436655 108.6 Прибыль и смешанный доход 136755 112.3 Доходы полученные от собственности 17291 110.4 Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты 283708 103.0 в том числе: социальная помощь 151923 116.6 другие текущие трансферты 33843 94.9 социальные трансферты в натуре 97942 89.5 Расходы и сбережения населения – всего 874409 107.3 Приобретение товаров и услуг 831189 107.8 Доходы от собственности, оплаченные 11446 125.2 Текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты 92850 114.1 в том числе текущие налоги на доходы, имущество и др. 72989 113.5 взносы на социальное страхование 831 90.7 другие текущие трансферты 19030 117.8 Накопление нефинансовых активов –11720 x Прирост финансовых активов –49356 x из них: прирост денежных вкладов в и сбережений в ценных бумагах 17019 x сбережения в иностранной валюте 12381 179.4 займы, полученные за исключением погашенных 4457 59.2 Расходы 935485 108.6 Сбережения –61076 x Располагаемый доход 672171 109.3

Данные: Госстат

Структура доходов населения Украины в январе-марте 2020 года

январь-март 2020, % январь-март 2019, % Заработная плата 49.9 49.3 Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты 32.5 33.8 Прибыль и смешанный доход 15.6 15.0 Доходы от собственности, полученные 2.0 1.9

Данные: Госстат

Структура расходов и сбережений населения Украины в январе-марте 2020 года

январь-март 2020, % январь-март 2019, % Приобретение товаров и услуг 95.1 94.6 Текущие налоги на доходы, имущество, другие оплаченные текущие трансферты 10.6 10.0 Доходы от собственности 1.3 1.1 Прирост накоплений -7.0 -5.7

Данные: Госстат

Примечание: Данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и части зоны проведения ООС .