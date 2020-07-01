Сбережения украинцев в I кв.-2020 сократились на 61,1 млрд грн -Госстат

Как сообщает Госстат, в январе-марте текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года номинальные доходы населения выросли на 7,3%.
Согласно сообщению, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в первом квартале 2020 года увеличились на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Располагаемый доход в расчете на одного человека за первые три месяца текущего года составил 16055 грн, что на 1457 грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Расходы населения в первом квартале-2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличились на 8,6%.
Доходы и расходы населения Украины в январе-марте 2020 г.
|январь-март 2020г., млн. грн
|январь-март 2020г. к январю-марту 2019г., %
|Доходы населения - всего
|874409
|107.3
|Заработная плата
|436655
|108.6
|Прибыль и смешанный доход
|136755
|112.3
|Доходы полученные от собственности
|17291
|110.4
|Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты
|283708
|103.0
|в том числе:
|социальная помощь
|151923
|116.6
|другие текущие трансферты
|33843
|94.9
|социальные трансферты в натуре
|97942
|89.5
|Расходы и сбережения населения – всего
|874409
|107.3
|Приобретение товаров и услуг
|831189
|107.8
|Доходы от собственности, оплаченные
|11446
|125.2
|Текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты
|92850
|114.1
|в том числе
|текущие налоги на доходы, имущество и др.
|72989
|113.5
|взносы на социальное страхование
|831
|90.7
|другие текущие трансферты
|19030
|117.8
|Накопление нефинансовых активов
|–11720
|x
|Прирост финансовых активов
|–49356
|x
|из них:
|прирост денежных вкладов в и сбережений в ценных бумагах
|17019
|x
|сбережения в иностранной валюте
|12381
|179.4
|займы, полученные за исключением погашенных
|4457
|59.2
|Расходы
|935485
|108.6
|Сбережения
|–61076
|x
|Располагаемый доход
|672171
|109.3
Данные: Госстат
Структура доходов населения Украины в январе-марте 2020 года
|январь-март 2020, %
|январь-март 2019, %
|Заработная плата
|49.9
|49.3
|Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты
|32.5
|33.8
|Прибыль и смешанный доход
|15.6
|15.0
|Доходы от собственности, полученные
|2.0
|1.9
Данные: Госстат
Структура расходов и сбережений населения Украины в январе-марте 2020 года
|январь-март 2020, %
|январь-март 2019, %
|Приобретение товаров и услуг
|95.1
|94.6
|Текущие налоги на доходы, имущество, другие оплаченные текущие трансферты
|10.6
|10.0
|Доходы от собственности
|1.3
|1.1
|Прирост накоплений
|-7.0
|-5.7
Данные: Госстат
Примечание: Данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и части зоны проведения ООС .