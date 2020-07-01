Экономика выстояла. Экономисты проанализировали переход к адаптивному карантину

Отказ от жесткого карантина и переход к адаптивному был своевременным и помог предотвратить глубокий экономический кризис в Украине. Об этом говорится в докладе "Два месяца адаптивного карантина: удалось ли побороть эпидемию и оживить экономику?", опубликованном Центром экономической стратегии (ЦЭС). В докладе перечислены непрямые индикаторы экономической активности и динамика в некоторых секторах за последние два месяца, подтверждающие постепенный возврат экономики к стабильному развитию.

Среди непрямых индикаторов ЦЭС выделяет:

Перемещение граждан. Возобновление перемещения граждан началось с середины мая и в начале июня вернулось на докарантинный уровень. Около 20% людей все еще не ездят на работу, но посещение торговых и развлекательных заведений восстановилось до докризисного уровня, а за продуктами и в аптеки люди начали ходить даже чаще.

Потребление электроэнергии. Снижение потребления электроэнергии происходило постепенно, в рамках сезонных тенденций и за инерцией охлаждения экономики, которое началось еще в 2019 году. Наибольший спад потребления в посткарантинный период зафиксирован в двух секторах: транспорте (минус 16% в апреле и минус 27% в мае) и машиностроении (минус 20% и минус 18% соответственно).

Банковские услуги. Визиты в отделения банков начали восстанавливаться в мае. Зафиксирован стабильный рост пользования онлайн-услугами банков с начла карантина и резкий скачек пользования POS-терминалами в мае (плюс 7%). Хуже ситуация обстоит с платежами юрлицам-предпринимателям: в мае продолжился негативный тренд.

Финансовый рынок. Ажиотажного спроса на валюту не было. Национальному банку удалось сохранить резервы на уровне $25 млрд по состоянию на конец мая. Компании и население продолжают обслуживать свои кредиты. Объемы проблемной задолженности выросли, но не существенно. Ликвидность банковской системы вне угрозы.

Рынок труда. Ситуация не трагичная, не смотря на то, что количество зарегистрированных безработных на 1 июня 2020 года почти удвоилась, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: 511 000 против 311 000 человек. Однако, новые безработные - это всего 1% от всех занятых в экономике. Количество вакансий, как госслужбе занятости, так и на сайтах поиска работы, составляет около 70% от докарантинного уровня.

Внешняя торговля. За апрель уровень импорта составил 73% от уровня прошлого года. Экспорт пострадал меньше - даже в проблемном апреле Украина экспортировала 94% товаров до показателя апреля прошлого года.

Госбюджет. Недобор налогов и таможенных платежей компенсировался из других источников, в том числе прибылью НБУ. Поступления к местные бюджеты и пенсионный фонд пострадали не сильно: в мае доходы от этих выплат были на уровне 95-96% от прошлогоднего уровня.

Тенденции в секторах

Розничная торговля. В апреле экономика потеряла приблизительно треть докризисного товарооборота. Но в мае объем розничной торговли вернулся на докризисный уровень.

Промышленное производство. Картина неравномерная: некоторые сектора восстанавливаются слишком медленно (кондитерская, одежда, бумага, косметика), некоторые наоборот - вошли в стадию роста (производство санитайзеров, полиэтилена, масок). В целом, после введения адаптивного карантина промышленное производство выросло с 83% уровня 2019 года в апреле до 88% уровня прошлого года в мае.

Транспорт. Наиболее пострадавшая отрасль. Серьезные потери зафиксированы в ж/д перевозках и авиации.