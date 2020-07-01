В июне спрос на новые легковые авто вырос на 12 процентов

Первый летний месяц для украинского авторынка прошел под знаком плюс. В июне 2020 года украинцы приобрели и зарегистрировали 7,3 тыс. новых легковых авто. В результате, относительно предыдущего года, июньский рынок вырос на 12%, сообщает Укравтопром.

Самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей в этот раз стала Renault. За месяц 1155 автомобилей этой французской марки пополнили украинский автопарк. Таким образом, свой июньский результат годичной давности Рено улучшила на 19 процентов.

На втором месте с результатом 1049 регистраций Toyota. Спрос на новые легковые автомобили марки Toyota снизился на 4%.

Третья позиция у Kia, которая смогла увеличить продажи на 39% по сравнению с июнем прошлого года. Результат Kia за отчетный месяц - 677 зарегистрированных авто.

Четвертое место у Шкоды, в активе которой 481 авто и 29% роста к июню прошлого года.

Пятой в рейтинге стала Hyundai - 398 шт. (+4%).

Также в отчетном месяце в десятку самых популярных марок вошли: Peugeot - 328 шт. (+30%); Mercedes-Benz - 286 шт. (+51%); Suzuki - 277 шт. (+5%); Nissan - 232 шт. (-44%); Mazda - 231 шт. (+24%).

Бестселлером июня стал автомобиль KIA Sportage, свой выбор на котором остановили 584 покупателя.

Всего в первом полугодии 2020 года свои первые регистрационные номера получили 37,1 тыс. легковых автомобилей, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.