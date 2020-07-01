С сегодняшнего дня повышен прожиточный минимум

В Украине с 1 июля, согласно закону о Государственном бюджете на 2020 год, повышается прожиточный минимум на 91 грн - до 2118 грн, сообщает УНН.

Так, согласно Государственному бюджету на 2020 год, установлен прожиточный минимум:

* на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 июля - 2118 гривен,

* для основных социальных и демографических групп населения на одного человека в расчете на месяц:

- детей в возрасте до 6 лет: с 1 июля - 1859 гривен,

- детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 июля - 2318 гривен,

- трудоспособных лиц: с 1 июля - 2197 гривен,

- лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия): с 1 июля - 1712 гривен,

Согласно закону, в 2020 году минимальная заработная плата с 1 января составляет 4723 гривны и с 1 июля не меняется.