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С сегодняшнего дня повышен прожиточный минимум
10:27 01.07.2020 |
В Украине с 1 июля, согласно закону о Государственном бюджете на 2020 год, повышается прожиточный минимум на 91 грн - до 2118 грн, сообщает УНН.
Так, согласно Государственному бюджету на 2020 год, установлен прожиточный минимум:
* на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 июля - 2118 гривен,
* для основных социальных и демографических групп населения на одного человека в расчете на месяц:
- детей в возрасте до 6 лет: с 1 июля - 1859 гривен,
- детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 июля - 2318 гривен,
- трудоспособных лиц: с 1 июля - 2197 гривен,
- лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия): с 1 июля - 1712 гривен,
Согласно закону, в 2020 году минимальная заработная плата с 1 января составляет 4723 гривны и с 1 июля не меняется.
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