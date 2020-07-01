«Лесной» скандал с IKEA связан с рыночной борьбой - эксперт

Скандал, связанный с якобы незаконной закупкой шведской компанией IKEA украинской древесины, скорее всего, является следствием рыночной борьбы.

Такое мнение в интервью Укринформу выразил директор Учебно-научного института лесного и садово-паркового хозяйства Национального университета биоресурсов и природопользования Украины (НУБиП) академик Петр Лакида.

"Идет серьезная рыночная борьба, IKEA - это действительно огромный, мощный производитель дешевой мебели ..., у нас есть большая проблема с нашим законодательством, закон тишины (период, когда вырубка запрещена - ред.), его трактовка имеет пробелы. Я вчера очень подробно почитал отчет этой международной организации (британская экоорганизация Earthsight - ред.), я не думаю, что такой промышленный мощный гигант, который вкладывает огромные средства в экологию, социальные программы, будет пренебрегать своим имиджем для того, чтобы брать нелегальную древесину", - сказал Лакида.

По его мнению, "возможно, есть какие-то нарушения", но проблема скорее заключается в украинском законодательстве, "что там рубились буковые леса во время сезона тишины, а это в нашем понимании - незаконная рубка".

"Но чтобы кто-то приехал без документов, срубил лес и продал IKEA - я в это не верю, потому что они очень серьезно отслеживают так называемую цепочку поставки от леса к заводу или к потребителю и на это тратят очень большие средства. Я не могу гарантировать законность действий всех лесоводов, всех руководителей, в коррупционной стране не может быть одна какая-то отрасль коррумпированной ... ", - добавил академик.

Как сообщал Укринформ, британская неправительственная организация Earthsight на днях обнародовала результаты 18-месячного расследования, в котором утверждается, что шведская компания IKEA продает буковые стулья, изготовленные из древесины, полученной путем незаконных рубок в лесах украинских Карпат.

По словам авторов расследования, незаконная древесина была использована в производстве ряда известных товаров, в частности ее легендарных складных стульев, складных стульев (из панелей) Terje и самых популярных стульев к обеденному столу Ingolf.

Ежегодно продаются десятки тысяч стульев, изготовленных из незаконной древесины, в магазинах IKEA по всему миру, в том числе в США, Великобритании и Германии, утверждают в Earthsight.

Отмечается, что эта незаконная заготовка древесины возможна из-за коррумпированности государственных лесохозяйственных предприятий, которые управляют большинством лесов Украины.

В исследовании также отмечается, что львиная доля древесины имеет сомнительное происхождение, а поэтому не может называться экологической.

В то же время директор ООО "ВГСМ", которое производит продукцию для ІКЕА в Великом Бычкове на Закарпатье, Ирина Мацепура в комментарии Укринформу отрицает изготовление продукции для этой шведской компании из дерева, незаконно вырубленного в украинских Карпатах. По ее словам, качество этого исследования низкое, основная претензия - к происхождению древесины для экостульчика Terje, который ВГСМ даже не производит.

Она также подчеркнула, что все претензии европейских исследователей основаны на нестыковках европейского и украинского законодательства по ведению лесохозяйственной деятельности. В частности, в понимании европейского законодательства незаконные рубки - это любые рубки с ошибками (как, например, срубленные деревья в сезон тишины, о чем говорится в исследовании). В понимании украинского закона нелегальная рубка - это рубка без лесорубочного билета.