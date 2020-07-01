Финансовые новости
- |
- 01.07.20
- |
- 03:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Лесной» скандал с IKEA связан с рыночной борьбой - эксперт
20:01 30.06.2020 |
Скандал, связанный с якобы незаконной закупкой шведской компанией IKEA украинской древесины, скорее всего, является следствием рыночной борьбы.
Такое мнение в интервью Укринформу выразил директор Учебно-научного института лесного и садово-паркового хозяйства Национального университета биоресурсов и природопользования Украины (НУБиП) академик Петр Лакида.
"Идет серьезная рыночная борьба, IKEA - это действительно огромный, мощный производитель дешевой мебели ..., у нас есть большая проблема с нашим законодательством, закон тишины (период, когда вырубка запрещена - ред.), его трактовка имеет пробелы. Я вчера очень подробно почитал отчет этой международной организации (британская экоорганизация Earthsight - ред.), я не думаю, что такой промышленный мощный гигант, который вкладывает огромные средства в экологию, социальные программы, будет пренебрегать своим имиджем для того, чтобы брать нелегальную древесину", - сказал Лакида.
По его мнению, "возможно, есть какие-то нарушения", но проблема скорее заключается в украинском законодательстве, "что там рубились буковые леса во время сезона тишины, а это в нашем понимании - незаконная рубка".
"Но чтобы кто-то приехал без документов, срубил лес и продал IKEA - я в это не верю, потому что они очень серьезно отслеживают так называемую цепочку поставки от леса к заводу или к потребителю и на это тратят очень большие средства. Я не могу гарантировать законность действий всех лесоводов, всех руководителей, в коррупционной стране не может быть одна какая-то отрасль коррумпированной ... ", - добавил академик.
Как сообщал Укринформ, британская неправительственная организация Earthsight на днях обнародовала результаты 18-месячного расследования, в котором утверждается, что шведская компания IKEA продает буковые стулья, изготовленные из древесины, полученной путем незаконных рубок в лесах украинских Карпат.
По словам авторов расследования, незаконная древесина была использована в производстве ряда известных товаров, в частности ее легендарных складных стульев, складных стульев (из панелей) Terje и самых популярных стульев к обеденному столу Ingolf.
Ежегодно продаются десятки тысяч стульев, изготовленных из незаконной древесины, в магазинах IKEA по всему миру, в том числе в США, Великобритании и Германии, утверждают в Earthsight.
Отмечается, что эта незаконная заготовка древесины возможна из-за коррумпированности государственных лесохозяйственных предприятий, которые управляют большинством лесов Украины.
В исследовании также отмечается, что львиная доля древесины имеет сомнительное происхождение, а поэтому не может называться экологической.
В то же время директор ООО "ВГСМ", которое производит продукцию для ІКЕА в Великом Бычкове на Закарпатье, Ирина Мацепура в комментарии Укринформу отрицает изготовление продукции для этой шведской компании из дерева, незаконно вырубленного в украинских Карпатах. По ее словам, качество этого исследования низкое, основная претензия - к происхождению древесины для экостульчика Terje, который ВГСМ даже не производит.
Она также подчеркнула, что все претензии европейских исследователей основаны на нестыковках европейского и украинского законодательства по ведению лесохозяйственной деятельности. В частности, в понимании европейского законодательства незаконные рубки - это любые рубки с ошибками (как, например, срубленные деревья в сезон тишины, о чем говорится в исследовании). В понимании украинского закона нелегальная рубка - это рубка без лесорубочного билета.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский и минимальная зарплата в Украине. Что происходит?
ТОП-НОВОСТИ
|Мальчик-позитив. Как Банковая меняет пиар-стратегию Зеленского
|Конституционный суд: по Украине - главным калибром
|Новые «Корнеты» на Донбассе. Чего ждать от российских учений «Кавказ-2020»
|Кропачев подтвердил на полиграфе: Герус договаривался с ним о схемах Коломойского на Центрэнерго
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Лесной» скандал с IKEA связан с рыночной борьбой - эксперт
|Долги по зарплате в Украине увеличились до 3 миллиардов гривен
|Средняя зарплата за год увеличилась на 3%
|Сводный платежный баланс Украины в мае-2020 сведен с дефицитом $353 млн
|Спрос на аукционах ОВГЗ упал в 3,2 раза и снижение ставок почти прекратилось
|Каждый пятый украинец работает без трудовой книжки
Это интересно
|У Японии будет свой 5G
|Космический туризм близко: Virgin Galactic провела второй тестовый полет корабля VSS Unity
|Новый Opel Mokka отличился эффектной внешностью и тремя типами двигателей
|У Крейга Райта диагностировали аутизм. Этим он объяснил противоречивые показания
|Первый в мире смартфон с суперстабилизацией выходит на мировой рынок. Это Vivo X50 Pro
|Полиция установила причастных к сливу данных миллионов пользователей Telegram в даркнет
|Google будет автоматически удалять пользовательские данные