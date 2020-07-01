Средняя зарплата за год увеличилась на 3%

Средняя номинальная зарплата украинцев за май 2020 года была на 3% больше той, которую они получили за май 2019 года, и составила 10 542 грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

"Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в мае 2020 года составила 10 542 грн, что в 2,2 раза выше уровня минимальной заработной платы (4 723 грн). По сравнению с апрелем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 1,1%, а за последние 12 месяцев (относительно мая 2019 года) - на 3,0%", - говорится в сообщении.

Наибольшая средняя номинальная зарплата за прошлый месяц была у работников сферы финансовой и страховой деятельности - в среднем 18 832 грн (на 0,3% меньше, чем за май 2019 года). На втором месте по этому показателю - отрасль информации и телекоммуникаций (18 339 грн, на 7,1% больше), на третьем - профессиональная, научная и техническая деятельность (15 610 грн, на 14,1% больше).

Наименьшие средние номинальные зарплаты за май 2020 года были в сфере временного размещения и организации питания (3 851 грн, на 43,1% меньше, чем за май 2019 года), здравоохранения и предоставления социальной помощи (7 645 грн, на 10,6% больше), искусства, спорта, развлечения и отдыха (8 174 грн, на 2,5% меньше).

Как сообщалось, по данным Госстата, средняя номинальная зарплата за май 2019 года составляла по Украине 10 239 грн, что на 17,4% больше, чем за май 2018 года.