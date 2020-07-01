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Каждый пятый украинец работает без трудовой книжки
17:40 30.06.2020 |
Количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет в первом квартале 2020 года составляло 3404,1 тысяч человек. Это 20,6% от общей численности работавших украинцев этого возраста.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
По данным статистического ведомства, в первом квартале 2020 года из числа неформально занятых работали по найму 1509,9 тысяч человек, не по найму - 1894,2 тысяч человек.
За последний квартал количество неформально занятых сократилась на 1,6% (в 2019 году - 3460,4 тысяч человек).
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