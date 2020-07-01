Уровень теневой экономики в Украине упал ниже 30%

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Уровень теневой экономики в Украине упал ниже 30%

15:50 30.06.2020 |

Экономика

 

Уровень теневой экономики в 2019 году составил 28% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. Это что на 3 процентных пункта меньше показателя 2018 года.

Об этом свидетельствуют предварительные расчеты Минэкономики.

Как отмечается в отчете, продолжается тенденция снижения уровня теневой экономики.

Уровень теневой экономики в Украине упал ниже 30%

 

В то же время, остается непреодоленным ряд факторов, сдерживающих процессы детенизации экономики в Украине, среди которых специалисты министерства выделяют:

Низкий уровень защиты прав собственности. В частности, согласно отчету Глобальный индекс конкурентоспособности 2019, эффективность государственных и общественных учреждений остается одним из самых конкурентных "провалов" экономики Украины (104 место среди 141 страны). По уровню защиты прав собственности в рейтинге ГИК 2019 Украина находится на 128 месте; по уровню защиты прав интеллектуальной собственности - на 118 месте соответственно.

Несовершенство судебной системы страны. Основными недостатками признаются недостаточная институциональная состоятельность и независимость ветвей судебной системы, как следствие, низкий уровень общественного доверия к ней. В частности, эксперты рейтинга Глобального индекса конкурентоспособности 2019 оценили независимость судебной власти в Украине на уровне, что соответствует 105 месту среди 141 страны, а эффективность правовой системы в арбитражном урегулировании - на уровне 103 места соответственно.

Высокий уровень коррупции в стране. Эксперты рейтинга "Индекс восприятия коррупции 2019" оценили уровень коррупции в Украине в 30 баллов, что на 2 балла меньше чем в рейтинге 2018 года.

Сохранение вызовов обеспечению стабильного функционирования финансовой системы страны. В кредитном портфеле банков остается значительной доля неработающих кредитов. По состоянию на 01.01.2020 доля неработающих кредитов в общем объеме кредитования составила 53,83% (по состоянию на 01.01.2019 - 55,83%).

Наличие территорий, неподконтрольных правительству, и как следствие, роста потенциальных возможностей для возникновения новых схем контрабанды товарами.
По материалам: РБК-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

30.06 Спрос на аукционах ОВГЗ упал в 3,2 раза и снижение ставок почти прекратилось

30.06 Депозитные ставки для физлиц 30.06.20

30.06 Радабанк, Индустриалбанк и Аккордбанк привлекли 260 млн грн рефинансирования НБУ на срок до 90 дней под 6%

30.06 Украина готовит 12-летний выпуск евробондов в долларах, выкуп бумаг с погашением в 2021 и 2022гг

30.06 Совет НБУ безосновательно и в нарушение закона отказался рассмотреть кандидатуру Чурия на должность замглавы НБУ – Нацбанк

30.06 Доллар 30 июня дорожает к мировым валютам на неопределенности вокруг коронавируса

30.06 Еще один суд заблокировал назначение Сергея Наумова главой Ощадбанка

30.06 Справочный курс гривны 30 июня вырос на 2,88 коп до 26,6649 грн/$1

30.06 Биржи АТР 30 июня закрылись в плюсе на ослаблении опасений за экономику Китая

30.06 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 30.06.20

30.06 Остаток средств на корсчетах банков 30.06.20

30.06 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 26.06.2020

30.06 Директором Всемирного банка по Украине, Молдове и Беларуси стал региональный директор ВБ про странам ЕС

30.06 Конституционный суд: по Украине - главным калибром

30.06 Цена золота 30 июня остается в плюсе на сохраняющихся рисках вокруг COVID-19

• дальше…

30.06 ЕС откроет границы для отдельных категорий украинцев

30.06 Правящая коалиция Молдавии теряет депутатов

30.06 Индия запретила использовать TikTok и другие китайские приложения

30.06 Fitch сохранило прогноз падения мирового ВВП на уровне 4,6% в 2020 г

30.06 ЕС готовит ответ на санкции США против «Северного потока - 2»

30.06 «Роллинг Стоунз» пригрозили Трампу судом за использование их песен на митингах

30.06 Демократы США призывают прояснить возможный «сговор» РФ с талибами

30.06 В Сенате США хотят законодательно помешать Трампу вывести войска из ФРГ

30.06 Иран выдал санкцию на арест президента США Дональда Трампа за убийство генерала Сулеймани

30.06 Иран отправил на расшифровку во Францию черный ящик со сбитого украинского самолета

30.06 Боевики совершили нападение на фондовую биржу в Пакистане

30.06 Венгерская компания MOL объявила о присоединении к «Турецкому потоку»

30.06 ЕС достиг соглашения об открытии границ - запустили процедуру принятия решения

30.06 ЕС продлил экономические санкции против РФ на полгода

26.06 Следствие ФРГ обнаружило второго участника убийства Хангошвили

• дальше…

30.06 Власти Киева отложили отмену бесплатного проезда для льготников из других городов

25.06 Первую в Украине бетонную дорогу сдадут в эксплуатацию до конца года - Криклий

25.06 Кабмин разрешил работу кинотеатров с 50% загрузкой с июля

25.06 Минздрав намерен интегрировать eHealth с приложением «Дия»

24.06 В Киеве разрешили работать ресторанам, кафе, бассейнам, кинотеатрам и театрам

24.06 По проекту решения ЕС границы останутся закрытыми для украинцев и после 1 июля

24.06 Ученые исследовали в каких областях Украины почва больше всего подходит для органического земледелия

23.06 В Государственный кадастр внесли данные о 44 миллионах гектаров земельных участков

22.06 Киеву нужна муниципальная полиция, – Кличко

22.06 Turkish Airlines с июля возобновит полеты в Украину

22.06 Ryanair и Swiss возобновили полеты в Киев после трехмесячного перерыва

19.06 Кабмин убрал из постановления об общеукраинском карантине запреты для общепита, ТРЦ, гостиниц и учреждений культуры

19.06 Накопительная пенсионная система, которую предлагают Украине, рухнула в Восточной Европе – Рева

19.06 Почти 92% громад не имеют технической документации на «свои» лесополосы

19.06 В Украине разработали модели управления лесополосами

• дальше…

30.06 Совет НБУ безосновательно и в нарушение закона отказался рассмотреть кандидатуру Чурия на должность замглавы НБУ – Нацбанк

30.06 Мальчик-позитив. Как Банковая меняет пиар-стратегию Зеленского

30.06 Турчинов возглавит штаб «Евросолидарности»

30.06 Доля украинцев, положительно оценивающих действия Зеленского, за месяц сократилась с 47% до 38% - опрос КМИС

30.06 Конституционный суд: по Украине - главным калибром

30.06 Новые «Корнеты» на Донбассе. Чего ждать от российских учений «Кавказ-2020»

30.06 Кропачев подтвердил на полиграфе: Герус договаривался с ним о схемах Коломойского на Центрэнерго

30.06 Гнилой парад и пропускной ад. Можно ли сбежать из ОРДЛО-мышеловки

26.06 Ермак против Трофимова и Сытник против всех. Зачем публично утопили губернатора Кировоградщины

26.06 36,7% украинцев в конце апреля позитивно оценивали деятельность Зеленского за год президентства, 27,6% негативно

26.06 В НАБУ отреагировали на закрытие Венедиктовой дела Бахматюка

26.06 Взятка экс-главе Кировоградской ОГА: Почему из-за задержания Балоня следует нервничать Зеленскому

26.06 Офис генпрокурора закрыл одно из дел Бахматюка по решению суда

25.06 Суд ЕС отклонил апелляцию российского банка ВТБ по санкциям

25.06 «Баба да». Почему темники Банковой не научат «слуг народа» врать про «корабельные сосны»

• дальше…

30.06 Обновленный Volkswagen Arteon: два типа кузова, R-версия и инновации в салоне

30.06 Sony сменит название и проведёт реструктуризацию

30.06 Индия запретила использовать TikTok и другие китайские приложения

30.06 Корейские учёные научились добывать атомы золота из электронного мусора

30.06 Microsoft закрывает все классические магазины в связи с переходом на онлайн-торговлю

30.06 В ЕС изучают перспективы водородной авиации - доклад

30.06 США требуют от Европы отказаться от китайских технологий досмотра багажа

26.06 Раскрыта внешность нового Kia Carnival — теперь это кросс-вэн

26.06 У Японии будет свой 5G

26.06 Космический туризм близко: Virgin Galactic провела второй тестовый полет корабля VSS Unity

26.06 Новый Opel Mokka отличился эффектной внешностью и тремя типами двигателей

25.06 У Крейга Райта диагностировали аутизм. Этим он объяснил противоречивые показания

25.06 Первый в мире смартфон с суперстабилизацией выходит на мировой рынок. Это Vivo X50 Pro

25.06 Полиция установила причастных к сливу данных миллионов пользователей Telegram в даркнет

25.06 Google будет автоматически удалять пользовательские данные

• дальше…

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно