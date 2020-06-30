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Фонд соцстраховаия направил на больничные из-за изоляции по причине коронавируса 2,6 миллиона
09:55 30.06.2020 |
Фонд социального страхования направил 2,6 млн грн на оплату больничных из-за изоляции по причине COVID-19.
Об этом говорится в сообщении Фонда, передает БизнесЦензор.
"Для около 2300 застрахованных лиц Фонд социального страхования Украины компенсировал утраченный заработок за время изоляции по причине COVID-19, из них около 250 человек - медицинские работники", - сказано в сообщении.
В целом Фонд направил свыше 2,6 млн грн на оплату листков нетрудоспособности, выданных застрахованным лицам в случае самоизоляции под контролем или в случае пребывания в специализированных учреждениях здравоохранения в связи с принятием мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни, а также локализацию и ликвидацию ее вспышек и эпидемий.
Размер пособия по временной потере трудоспособности, вызванной изоляцией от коронавирусной болезни, составляет 50% среднего дохода работника независимо от продолжительности страхового стажа.
В то же время, для медицинских работников ФССУ компенсирует потерянный за время изоляции от COVID-19 заработок в размере 100% среднего дохода.
Финансирование осуществлено Фондом социального страхования Украины на средства финансовой помощи, выделенные из фонда борьбы с COVID-19 в соответствии с решением правительства на безвозвратной основе.
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