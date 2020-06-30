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Кабмин определил график повышения «минималки» в Украине
07:58 30.06.2020 |
Правительство во исполнение задания президента определило график повышения минимальной заработной платы в Украине.
Как сообщает пресс-служба Офиса главы государства, президент Владимир Зеленский поставил задачу Кабинету министров повысить уровень минимальной заработной платы в Украине.
"Украинцы заслуживают достойную зарплату. Знаю, это нелегко - взять и повысить. Однако мы и не искали легких решений, когда пришли к власти", - отметил глава государства.
Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко проработали этот вопрос, сделав соответствующие расчеты.
Сегодня глава правительства доложил о предварительном графике, согласно которому будут повышать минимальную заработную плату. Так, с 1 сентября этого года она будет увеличена до 5 тысяч гривень, с 1 января следующего года - до 6 тысяч гривень, а с 1 июля 2021 года - до 6,5 тысячи гривень.
"Выглядит вполне реалистично. Рад, что это возможно реализовать за год. Благосостояние украинцев - главный показатель нашей эффективности", - подчеркнул президент.
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