ICU оценивает падение ВВП Украины в мае на уровне 10,3% и прогнозирует спад по итогам II кв. на 10%

Инвестиционная группа ICU оценивает падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в мае 2020 года на уровне 10,3% к аналогичному периоду 2019 года (г/г) и прогнозирует спад по итогам второго квартала на 10% г/г, сообщил глава департамента макроэкономических исследований группы Сергей Николайчук.

"В начале этой недели Госстат опубликовал данные по торговле, транспорту и промышленности в мае. Ожидаемо они показывают, что экономика начала медленно восстанавливаться со дна в апреле. В частности, по нашим оценкам, падение ВВП замедлился до 10,3% г/г с 13,2% г/г в апреле", – написал он в Facebook в середу.

Николайчук добавил, что ICU также ожидает продолжения улучшения показателей экономической активности в июне.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, падение ВВП в первом квартале 2020 года составило 1,3% г/г.

Согласно прогнозу ICU, инвестгруппа оценивает падение ВВП Украины по итогам 2020 года на уровне 6,7% с последующим ростом в 2021 году – на 5,7%.