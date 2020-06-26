НБУ зафиксировал отток иностранных инвестиций из Украины

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал данные о прямых иностранных инвестициях (ПИИ) в первом квартале 2020 года. Зафиксирован чистый отток на сумму 1,6 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Как отметили в пресс-службе, это первые данные об инвестициях после передачи от Государственной службы статистики Украины в НБУ полномочий по публикации статистики ПИИ.

НБУ усовершенствовал расчет статистики ПИИ в соответствии с международными стандартами. С 2020 года в учете ПИИ учтены реинвестирование доходов нефинансовых корпораций и дополнительно проведено совершенствование статистики запасов ПИИ.

После уточнения данных отрицательное сальдо текущего счета в 2017-2019 годах ежегодно увеличен от 1,1 млрд долларов в 2017 году до 2,8 млрд долларов в 2019 году. При этом, приток ПИИ увеличен на те же величины. На конец 2019 года запас ПИИ в Украину увеличился с 48,9 до 51,4 млрд долларов, из Украины - снизился с 8 до 3,5 млрд долларов.

По новой методологии в первом квартале 2020 года зафиксирован чистый отток прямых иностранных инвестиций в размере 1,6 млрд долларов, обусловленный изъятием реинвестированных доходов реального сектора (по предыдущей методологии чистый приток составил 540 млн долларов).