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Экс-глава Таможни Нефьодов раскритиковал законопроект о локализации
Экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов раскритиковал законопроект №3739 о локализации отраслей машиностроения и введение локализации как квалификационного критерия для участия в закупках.
Об этом он написал в Facebook.
"Целая группа депутатов из разных фракций только что зарегистрировала законопроект #3739, который так же хочет поддержать "Украинская Ланос".
Конечно, поддержка украинского бизнеса - это хорошо. Я тоже за поддержку. Но предлагается совсем не защитить от произвола проверяющих, выделить гранты, гарантировать кредиты или снизить налоги. Предлагается не допускать на торги продавцов большого перечня товаров, в которых уровень локализации меньше какого-то процента", - написал он.
"Мечта авторов законопроекта: "Мерседес" испугается и построит здесь завод, только чтобы не потерять желанный украинский рынок".
Реальность: "Появится целая индустрия прокладок, которые будут клеить украинские логотипы на иностранную продукцию, и продавать их с приличной наценкой - ведь конкуренция в торгах будет ниже", - добавил Нефьодов.
По его словам, это нарушает Соглашение об ассоциации с ЕС, Соглашение о Зоне Свободной Торговли с Канадой, Соглашение GPA ВТО.
Напомним:
Министерство экономики предлагает добавить в систему Prozorro критерий "локализация" для товаров, имеющих не менее 35% украинских компонентов. Такой товар получает неценовую часть оценки в размере 30% от общей.
"Трансперенси Интернешнл Украина" и ряд общественных организаций призвали Кабмин не поддерживать проект постановления Минэкономики о введении неценового критерия локализации в закупках машиностроения.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №3739, который, в частности, предусматривает выделение 4 основных подотраслей машиностроения, для которых предлагается локализация на уровне 25-40%.
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