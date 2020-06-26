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Украина за 5 мес. сократила выпуск труб на 30%
15:32 26.06.2020 |
Основные трубные предприятия Украины в январе-мае текущего года снизили производство труб из черных металлов, по оперативным данным, на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 334,5 тыс. тонн, в том числе в мае выпущено 59,7 тыс. тонн.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в объединении "Укртрубопром", в том числе предприятия объединения за первых пять месяцев года сократили производство труб на 37,4% - до 225,1 тыс. тонн, в том числе в мае - 45,6 тыс. тонн.
При этом выпуск труб на "Интерпайп-НТЗ" за указанный период снизился на 43,7% - до 63,1 тыс. тонн (в мае - 10,9 тыс. тонн), на "Интерпайп НМТЗ" - на 37,3%, до 28,7 тыс. тонн (5,2 тыс. тонн). "Интерпайп Нико Тьюб" сократил производство на 30,6% - до 124,1 тыс. тонн (28 тыс. тонн).
Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) в первые пять месяцев произвел 0,3 тыс. тонн труб, тогда как в январе-мае-2019 было выпущено 11,9 тыс. тонн продукции, "Сентравис" сократил производство на 14,7%, до 8,1 тыс. тонн нержавеющих труб (1,4 тыс. тонн).
Завод "Трубосталь" снизил выпуск на 27,3% - до 0,8 тыс. тонн труб (0,1 тыс. тонн).
Не входящий в объединение "Укртрубопром" Мариупольский меткомбинат (ММК) им. Ильича в январе-мае-2020 нарастил выпуск труб на 2,1% - до 58,2 тыс. тонн (в мае - 6 тыс. тонн), тогда как "Коминмет" сократил на 14,5%, до 51,2 тыс. тонн (8,1 тыс. тонн).
Как сообщалось, "Интерпайп" суммарно за пять месяцев снизил выпуск труб на 33,8% - до 194,2 тыс. тонн (в мае - 17,6 тыс. тонн).
Ранее "Укртрубопром" констатировал, что Украина в 2019 году сократила выпуск труб на 9,1% по сравнению с предыдущим годом - до 1,002 млн тонн. При этом в декабре выпущено около 64 тыс. тонн этой продукции. В том числе предприятия объединения снизили производство труб на 10,2% - до 715,1 тыс. тонн, при этом в декабре выпущено 41,1 тыс. тонн.
По данным "Укртрубопрома", выпуск труб на "Интерпайп-НТЗ" в 2019 году составил 218,6 тыс. тонн, снизившись на 21,8% по сравнению с 2018 годом, на "Интерпайп НМТЗ" - 103,3 тыс. тонн (снижение за год на 4,8%). "Интерпайп Нико Тьюб" - 351,7 тыс. тонн (снижение на 4,5%).
ДТЗ в прошлом году произвел 17,6 тыс. тонн труб, снижение за год на 4,1%, "Сентравис" - 21,1 тыс. тонн нержавеющих труб (рост на 5,5%). Завод "Трубосталь" - 2,8 тыс. тонн труб (рост на 7,7%).
Не входящие в объединение "Укртрубопром" ММК им. Ильича в 2019 году нарастил выпуск труб на 0,1% по сравнению с 2018 годом - до 140,1 тыс. тонн, тогда как "Коминмет" снизил на 11,5% - до 147,2 тыс. тонн.
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