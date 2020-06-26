Национальный банк Украины (НБУ) пересмотрел подходы к подсчету прямых иностранных инвестиций (ПИИ), в частности переоценил стоимость ПИИ, которые ранее рассчитывалась в валюте, на гривневый эквивалент, сообщила пресс-служба НБУ в пятницу.

Согласно сообщению, Нацбанк также начал учитывать резервы, дополнительный капитал, нераспределенную прибыль и ущерб на приложение к уставному капиталу предприятий с ПИИ.

Кроме того, регулятор сменил подход к учету отрицательных показателей капитала в компаниях с ПИИ, в частности для таких предприятий НБУ для расчетов начал использовать нулевые значения.

Отмечается, что результате нового пересчета прямые иностранные инвестиции за 2019 году в Украину выросли на 5,1% – до $51,4 млрд, а из Украины – снизились в 2,3 раза, до $3,5 млрд.

"После пересчета объемы ПИИ в целом выросли. Например, в 2019 году запасы ПИИ выросли приблизительно на $2 млрд только вследствие получения значительных объемом прибыли при достаточно благоприятной ситуации для бизнеса. Укрепление обменного курсу в прошлом году также повлияло на повышение запаса ПИИ в долларовом эквиваленте”, – сообщил директор департамента статистики и отчетности Юрий Половнев.

Он отметил, значительное снижение ПИИ при пересчете инвестиций из Украины связано с особенностью отдельных операций в больших объемах, которые по факту были обменом акций.

"Статистика ПИИ стала значительно четче, она лучше отражает реальную картину", – добавил Половнев.

Он подчеркнул, что пересчет не повлияет на платежный баланс.