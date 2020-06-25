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Кабмин одобрил запуск в Украине электронного резидентства
15:53 25.06.2020 |
Кабинет министров Украины на заседании в четверг одобрил запуск в Украине электронного резидентства.
"Это один из уникальных проектов Минцифры, который может сделать Украину мощным Восточноевропейским IT-хабом. Благодаря э-резидентству уже в ближайшем будущем наша страна станет привлекательной для ведения бизнеса иностранцами, в первую очередь, IT-специалистами", - прокомментировал данное решение вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.
По его словам, онлайн, без необходимости посещать Украину, иностранцы будут получать украинскую квалифицированную электронную подпись, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов, возможность отрыть онлайн-счет в украинском банке, упрощенный доступ к админуслугам в Украине.
"Первыми э-резидентами видим иностранных IТ-специалистов, работающих на украинские компании, а также специалистов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и ближнего зарубежья, которым статус э-резидента Украины поможет эффективно сотрудничать на европейском ринке. Конечно, все э-резиденты будут проходить тщательную проверку в Украине со стороны правоохранительных, финансовых органов и Минцифры", - добавил он.
По словам Федорова, в ближайшее время Минцифры с другими госорганами разработает нормативную базу для запуска проекта. В планах - до конца года запустить портал э-резидентства.
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