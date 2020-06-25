Финансовые новости
- |
- 25.06.20
- |
- 09:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Уровень безработицы в Украине сократился до 8,6%
08:14 25.06.2020 |
Уровень безработицы в Украине в январе-марте 2020 года по сравнению с 4-м кварталом 2019 года сократился на 0,1 п.п. - до 8,6% с 8,7%, что в абсолютных цифрах составляет 1,5 млн человек.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Согласно сообщению, количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в первом квартале 2020 года составило 16,5 млн человек. Уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет составил 58,2%.
В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины прогнозирует пик уровня безработицы в стране во втором квартале - безработица увеличится до 11,5%, после чего во втором полугодии этот показатель пойдет на спад и в целом по итогам года будет выше прошлогоднего, но ниже 10%.
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по итогам года прогнозирует рост безработицы в Украине до 9,4%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|«Рабочая баба» и «некачественные дети»: К чему прибегают «слуги», чтобы, несмотря на зашквары, держаться на плаву
ТОП-НОВОСТИ
|Флот России в Крыму: Как украинский МИД подыграл Путину
|Макроэкономическая стабильность против экономического роста. Как манипулируют, атакуя Нацбанк
|Антиреформы на марше. Чем занимается команда Зеленского
|Томос или «термос». Как Филарет помогает власти посадить Порошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефть дешевеет 25 июня на фоне скачка заболеваемости COVID-19 и роста запасов в США, Brent ниже $40 за баррель
|Уровень безработицы в Украине сократился до 8,6%
|Украина больше не зависит от экспорта плодоовощной продукции в РФ - эксперты
|В Украине уменьшились розничные продажи бензинов и дизельного топлива
|Цены на заправках 24 июня незначительно выросли
|Энергорегулятор утвердил план развития ПХГ до 2029 года с объемом финансирования 13,450 млрд грн
Это интересно
|Mercedes-Benz и Nvidia создадут автомобильные суперкомпьютеры
|Самый маленький в мире мини-ПК Chuwi LarkBox взорвал Indiegogo
|Почему Volvo не позволяют разгоняться быстрее 180 км/ч
|Владельцы патентов на OLED пытаются заблокировать продажи Samsung Galaxy
|Facebook купила знаменитую игровую студию Ready at Dawn
|Немецкая компания Wirecard «потеряла» почти 2 млрд евро
|Специалистами Honeywell создан самый производительный квантовый компьютер