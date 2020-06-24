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В Украине заработают еще 40 стационарных весовых комплексов для фур - Криклий
08:02 24.06.2020 |
В ближайшее время на дорогах в Украине будут функционировать 40 стационарных весовых комплексов для обеспечения защиты дорог от разрушения, где будут работать инспекторы "Укртрансбезопасности" совместно с полицейскими, а также под контролем Службы безопасности Украины.
Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в ходе инспекции одного из таких комплексов на участке автодороги М-06 "Киев-Чоп" возле Большой кольцевой дороги вокруг Киева, сообщает пресс-служба министра.
"Защищать дороги не менее важно, чем их строить. Мы планируем эффективно выявлять и контролировать факты нарушения габаритно-весовых параметров путем исключения человеческого фактора из непосредственного процесса взвешивания. Наша цель - осуществлять этот контроль круглосуточно. 5 комплексов габаритно-весового контроля уже работают на дорогах вокруг Киева в круглосуточном режиме. Аналогичная работа ведется в Одессе, Умани, Николаеве и других городах. В ближайшее время 40 стационарных комплексов будут работать на дорогах Украины", - подчеркнул министр.
По его словам, на рассмотрение правительства также будут внесены изменения, предусматривающие привлечение к работе инспекторов "Укртрансбезопасности" представителей местных органов власти.
"Таким образом мы привлечем к этому процессу местные органы власти, поскольку они, в том числе, заинтересованы защищать свои дороги", - пояснил Криклий.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 июня, президент Владимир Зеленский призвал водителей-дальнобойщиков не искать пути для проезда по украинским дорогам на перегруженном транспорте.
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