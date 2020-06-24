Госгеонедра продает два спецразрешения на пользование недрами со скидкой 50%

Государственная служба геологии и недр Украины 26 июня 2020 года повторно выставляет на торги через ProZorro.Продажи специальные разрешения на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку Северного участка Мазуровского месторождения и участка Шебелинского месторождения.

Об этом сообщает пресс-служба Госгеонедр.

"В пятницу, 26 июня состоится повторный электронный аукцион по двум объектам: Северный участок Мазуровского месторождения и участок Шебелинского месторождения. Оба лота выставлены на торги со скидкой 50% от начальной стоимости", - говорится в сообщении.

Специальное разрешение на геологическое изучение, в том числе опытно-промышленную разработку ниобиевых, танталовых и циркониевых руд, нефелина, полевого шпата Северного участка Мазуровского месторождения выставлено на аукцион через ProZorro.Продажи с начальной ценой 1,078 млн гривень.

Начальная цена продажи специального разрешения на геологическое изучение, в том числе опытно-промышленную разработку подземных вод участка Шебелинского месторождения составляет 449,01 тыс. гривень.

Отмечается, что с начала 2020 года Госгеонедра уже привлекли инвесторов к разработке двадцати участков недр, а суммарная стоимость специальных разрешений по этим участкам превысила 36 миллионов гривень, которые получит Государственный бюджет Украины.

Как сообщалось, 26 мая 2020 года по двум лотам - Северный участок Мазуровского месторождения и участок Шебелинского месторождения аукционы не состоялись, так как на них явилось менее двух участников.

Как сообщал Укринформ, Кабинет министров Украины 17 октября 2018 года утвердил постановление "О реализации экспериментального проекта по внедрению проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами путем электронных торгов".

5 февраля 2020 года правительство приняло постановление, которым отменяется норма относительно согласования областными советами предоставления месторождений полезных ископаемых общегосударственного значения, что упрощает процедуру проведения электронных аукционов и работу недропользователей.