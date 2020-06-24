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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Валовый внешний долг Украины в I кв. снизился на 1,2%

17:26 23.06.2020 |

Экономика

 

Валовый внешний долг Украины к концу марта 2020 года составил $120,33 млрд, что на $1,41 млрд, или 1,2% меньше, чем кварталом ранее, сообщил Национальный банк Украины (НБУ).

Согласно его данным, относительно ВВП долг сократился с 78,6% до 76%.

Отмечается, что внешний долг госсектора в первом квартале уменьшился на $0,3 млрд – до $51,5 млрд (32,6% от ВВП).

Внешние обязательства правительства выросли на $0,1 млрд – до $44,6 млрд (28,2% от ВВП) за счет чистого привлечения от эмиссии гособлигаций внешнего госзайма на $1,4 млрд, сокращения задолженности по ОВГЗ перед нерезидентами на $0,7 млрд из-за курсовых изменений и чистых выплат по кредитам от международных партнеров на $0,5 млрд (МВФ – $0,2 млрд), отметил НБУ.

Вместе с тем внешний долг Нацбанка в первом квартале 2020 года сократился в результате погашения задолженности перед МВФ на $0,4 млрд – до $6,9 млрд.

Указывается, что в целом в результате курсовых изменений объем внешних обязательств общего госуправления сократился на $0,9 млрд, из которых за счет изменения курса SDR – на $140 млн.

Одновременно долг частного сектора уменьшился с начала года на $1,1 млрд – до $68,8 млрд (43,5% от ВВП). Причинами стали сокращение объема обязательств по торговым кредитам на $0,3 млрд и по кредитам и займам на $1,4 млрд в результате погашения на $0,7 млрд и переоформления долга на межфирменный на $0,6 млрд. Вместе с тем задолженность по еврооблигациям увеличилась на $0,4 млрд.

Нацбанк уточнил, что объемы просроченной задолженности реального сектора по негарантированным кредитам, в том числе от прямых инвесторов, сократились за квартал на $1,2 млрд – до $21,2 млрд (13,4% от ВВП).

Согласно статистике центробанка, основной валютой внешних заимствований Украины на конец первого квартала оставался доллар США – 66,5% от общего объема внешнего долга, однако его доля за квартал сократилась на 0,2 процентных пункта (п.п.). Удельный вес заимствований в евро вырос с 16,8% до 18,1%, тогда как в гривне и в SDR перед МВФ сократился соответственно до 4,5% (с 4,9%) и до 8,8% (с 9,3%). Доля обязательств в российских рублях почти не изменилась и составила 1,5%.

Объем краткосрочного внешнего долга по остаточному сроку погашения за квартал сократился на $1,9 млрд и на конец марта составил $46,5 млрд.

В частности, обязательства госсектора (правительства и центрального банка), которые должны быть погашены в течение следующих 12 месяцев, сократились на $42 млн – до $5,7 млрд за счет будущих выплат по кредитам правительства на $137 млн.

Сокращение будущих погашений обязательств банковского сектора на $107 млн – до $2,4 млрд – произошло за счет уменьшения задолженности по краткосрочным валюте и депозитам (на $154 млн).

Общие объемы обязательств реального сектора, которые должны быть погашены в течение следующих 12 месяцев (вместе с межфирменным долгом), сократились на $1,7 млрд – до $38,3 млрд в результате снижения будущих выплат по кредитам (на $1,8 млрд), уточняет НБУ.

В соответствии с графиком плановых платежей по внешней задолженности, обнародованным на сайте НБУ, в третьем квартале 2020 года Украина планирует выплатить $6,2 млрд (в том числе $1,4 млрд - проценты), что на треть больше, чем было запланировано на второй квартал ($4,7 млрд).

Кроме того, правительство планирует погасить $3,5 млрд ($849 млн – проценты), в частности по еврооблигациям – $1,9 млрд ($570 млн), по ОВГЗ в собственности у нерезидентов – $414 млн ($195 млн), тогда как Нацбанк – $360 млн ($40 млн – проценты).
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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