Падение промпроизводства в Украине в мае-2020 замедлилось до 12,2% – Госстат

Промышленное производство в Украине в мае 2020 года снизилось на 12,2% по сравнению с маем 2019 года, тогда как в апреле падение составляло 16,2%, в марте – 7,7%, в феврале – 1,5%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней сокращение промпроизводства в мае было даже чуть меньшим – 11,7% против 16,7% в апреле.

Госстат указывает, что к апрелю этого года промышленное производство в мае выросло на 4,9%, однако с учетом сезонной корректировки – на 2,8%.

В перерабатывающей промышленности в мае-2020 к маю-2019 падение составило 15,6%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 8,9%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 1,9%.

В целом за первые пять месяцев этого года промпроизводство в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,7%. В том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 6,6%, в перерабатывающей промышленности – на 10%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 6,9%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2019 году снизилось на 0,5% по сравнению с 2018 годом.

Индексы промпродукции по основным видам деятельности в январе-мае 2020г:

май 2020г к апрелю 2020г. % май 2020г к маю 2019г. % январь-май 2020 к январю-маю 2019 справочно: январь-май 2019 к январю-маю 2018 Промышленность всего 104.9 87.8 91.3 101.5 Добывающая промышленность и разработка карьеров 103.5 91.1 93.4 102.9 - добыча каменного и бурого угля 91.9 55.5 73.9 104.7 - добыча сырой нефти и природного газа 102.8 96.8 97.4 104.8 - добыча металлических руд 107.8 95.7 93.9 100.8 Перерабатывающая промышленность 107.2 84.4 90.0 102.4 в том числе Производство пищевых продуктов. напитков и табачных изделий 103.0 94.6 99.0 105.4 Текстильное производство; производство одежды. кож. изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха 106.3 63.4 81.6 92.6 Изготовление изделий из древесины. производство бумаги и полиграфическая деятельность 101.6 75.7 88.5 92.2 Производство кокса. и продуктов нефтепереработки. 106.1 99.2 100.2 103.3 Производство химических изделий и химической продукции 87.4 94.4 109.3 101.8 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 89.3 108.8 106.7 109.5 Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции 115.0 82.4 87.6 109.9 Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий. кроме машин и оборудования 113.5 81.0 83.9 104.8 Машиностроение. кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 121.5 77.6 79.8 97.1 производство компьютеров. электрической и оптической продукции 137.0 69.1 75.1 77.3 производство электрического оборудования 122.9 80.6 88.1 93.4 Производство машин и оборудования. не отнесенных к другим группам 123.6 98.3 88.6 100.3 Производство автотранспортных средств. прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 114.1 59.1 69.1 101.2 Производство мебели. другой продукции. ремонт и монтаж машин и оборудования 104.3 66.3 81.9 101.6 Поставка электроэнергии. газа. пара и кондиционированного воздуха 98.0 98.1 93.1 95.6

Данные: Госстат