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Падение промпроизводства в Украине в мае-2020 замедлилось до 12,2% – Госстат
17:12 23.06.2020 |
Промышленное производство в Украине в мае 2020 года снизилось на 12,2% по сравнению с маем 2019 года, тогда как в апреле падение составляло 16,2%, в марте – 7,7%, в феврале – 1,5%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.
Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней сокращение промпроизводства в мае было даже чуть меньшим – 11,7% против 16,7% в апреле.
Госстат указывает, что к апрелю этого года промышленное производство в мае выросло на 4,9%, однако с учетом сезонной корректировки – на 2,8%.
В перерабатывающей промышленности в мае-2020 к маю-2019 падение составило 15,6%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 8,9%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 1,9%.
В целом за первые пять месяцев этого года промпроизводство в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,7%. В том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 6,6%, в перерабатывающей промышленности – на 10%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 6,9%.
Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2019 году снизилось на 0,5% по сравнению с 2018 годом.
Индексы промпродукции по основным видам деятельности в январе-мае 2020г:
|май 2020г к апрелю 2020г. %
|май 2020г к маю 2019г. %
|январь-май 2020 к январю-маю 2019
|справочно: январь-май 2019 к январю-маю 2018
|Промышленность всего
|104.9
|87.8
|91.3
|101.5
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|103.5
|91.1
|93.4
|102.9
|- добыча каменного и бурого угля
|91.9
|55.5
|73.9
|104.7
|- добыча сырой нефти и природного газа
|102.8
|96.8
|97.4
|104.8
|- добыча металлических руд
|107.8
|95.7
|93.9
|100.8
|Перерабатывающая промышленность
|107.2
|84.4
|90.0
|102.4
|в том числе
|Производство пищевых продуктов. напитков и табачных изделий
|103.0
|94.6
|99.0
|105.4
|Текстильное производство; производство одежды. кож. изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха
|106.3
|63.4
|81.6
|92.6
|Изготовление изделий из древесины. производство бумаги и полиграфическая деятельность
|101.6
|75.7
|88.5
|92.2
|Производство кокса. и продуктов нефтепереработки.
|106.1
|99.2
|100.2
|103.3
|Производство химических изделий и химической продукции
|87.4
|94.4
|109.3
|101.8
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|89.3
|108.8
|106.7
|109.5
|Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции
|115.0
|82.4
|87.6
|109.9
|Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий. кроме машин и оборудования
|113.5
|81.0
|83.9
|104.8
|Машиностроение. кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|121.5
|77.6
|79.8
|97.1
|производство компьютеров. электрической и оптической продукции
|137.0
|69.1
|75.1
|77.3
|производство электрического оборудования
|122.9
|80.6
|88.1
|93.4
|Производство машин и оборудования. не отнесенных к другим группам
|123.6
|98.3
|88.6
|100.3
|Производство автотранспортных средств. прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств
|114.1
|59.1
|69.1
|101.2
|Производство мебели. другой продукции. ремонт и монтаж машин и оборудования
|104.3
|66.3
|81.9
|101.6
|Поставка электроэнергии. газа. пара и кондиционированного воздуха
|98.0
|98.1
|93.1
|95.6
Данные: Госстат
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