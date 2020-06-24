Объем частных денежных переводов в Украину в апреле сократился на 20% к докарантинному февралю – НБУ

Согласно им, по итогам января-апреля 2020 года объем частных денежных переводов в страну вырос на 2,4% – до $3,7 против аналогичного периода в прошлом году.
В целом, за четыре месяца 2020 года через неформальные каналы в Украину перевели $1,6 млрд (43,1% общего количества переводов), через контрсчета банков $1,4 млрд (37,7%), через международные платежные системы – $0,7 млрд (19,2%).
Как сообщалось, по итогам первого квартала 2020 года объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину составил $2,9 млрд, в том числе за январь – $991 млн, за февраль – $994 млн и за март – $922 млн.
По данным НБУ, в целом за 2019 год трудовые мигранты перевели в Украину $12 млрд.