Финансовые новости
- |
- 24.06.20
- |
- 02:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украину ждут пиковые выплаты по госдолгу: НБУ обнародовал график
16:38 23.06.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 1 апреля 2020 года. Пиковые выплаты придутся на III квартал.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Согласно плану, правительство, центральный банк, предприятия и банки за III квартал 2020 года должны выплатить 6,220 млрд долларов, из которых 589 млн долларов - долг Международному валютному фонду (МВФ).
Также в III квартале необходимо выплатить 10,172 млрд грн нерезидентам, которые владеют украинскими ОВГЗ.
По данным НБУ, в 2021 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 14,926 млрд долларов, из которых 10,709 млрд долларов - основанная сумма долга, 4,217 млрд долларов - проценты.
Пиковые выплаты приходятся на III квартал 2021 года - 6,112 млрд долларов, и на I квартал - 4,045 млрд долларов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Посадить предшественника: О чем не хотят думать Зеленский и его окружение
|Обострение в ООС: Почему боевики «Л-ДНР» пустили в ход тяжелую артиллерию
|Конфедерация строителей просит Кабмин возобновить лицензирование строительства
|Дело МН17: адвокаты россиянина затягивают процесс, просят расследовать «другие версии»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада ввела льготную арендную плату для не работающих из-за карантина арендаторов
|Розничный товарооборот в Украине в мае упал на 3,1% - Госстат
|Валовый внешний долг Украины в I кв. снизился на 1,2%
|Будем краснеть перед МВФ. Кабмин может отложить запуск рынка газа для населения
|Падение промпроизводства в Украине в мае-2020 замедлилось до 12,2% – Госстат
|Объем частных денежных переводов в Украину в апреле сократился на 20% к докарантинному февралю – НБУ
Это интересно
|Mercedes-Benz и BMW прекратили совместную работу над беспилотниками
|Xiaomi представила умный кошачий туалет Catlink Lite
|Новый Citroen C4 превратился в кроссовер и стал электрокаром
|Экс-глава Mt.Gox: Крейг Райт либо вор, либо мошенник
|Эксперты назвали основные сценарии для Telegram в России после разблокировки
|Массовая слежка за пользователями Google Chrome показала слабое место в безопасности
|Ford предлагает режим ограниченного автопилота в Mustang Mach-E