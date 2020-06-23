Финансовые новости
- |
- 23.06.20
- |
- 11:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Падение реального ВВП по итогам 2020г может превысить 5% – НБУ
11:22 23.06.2020 |
Падение реального валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам 2020 года может быть более глубоким, чем ожидалось в апрельском прогнозе Национального банка Украины (НБУ), то есть ниже 5% уровня, сообщается на сайте регулятора в понедельник вечером.
"Имеющиеся данные свидетельствуют, что падение по итогам года, вероятно, будет более глубоким, чем ожидалось в прогнозе, обнародованном в Инфляционном отчете за апрель 2020 года", – говорится в сообщении.
Отмечается, что во втором квартале 2020 года ожидается углубление падения реального ВВП после сокращения показателя в первом квартале на 1,3%, в основном из-за действия карантинных мероприятий в течение всего квартала.
"Постепенное смягчение карантина с середины мая, как и ожидалось, сопровождается восстановлением экономической активности и занятости", – добавил регулятор.
Согласно сообщению, Нацбанк объявит обновленный макропрогноз в ходе пресс-брифинга по вопросам монетарной политики 23 июля, а также обнародует в Инфляционном отчете за июль, публикация которого запланирована на 30 июля.
Как сообщалось со ссылкой на Госстат, падение ВВП Украины в январе-марте 2020 года составило 1,3% к аналогичному периоду 2019 года, тогда как согласно его предварительной оперативной оценке, обнародованной в середине мая, этот показатель составлял 1,5%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дело МН17: адвокаты россиянина затягивают процесс, просят расследовать «другие версии»
|Дилемма Омеляна. Кого еще НАБУ начнет обвинять в помощи бизнесу
|Оман-2. Куда опять пропал Зеленский
|Не «Пшонка в юбке»: Почему у Зеленского могут потерять доверие к Венедиктовой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Падение реального ВВП по итогам 2020г может превысить 5% – НБУ
|Иностранные компании хранят в украинских ПХГ 2,8 млрд куб. м природного газа
|ФСЭГ: COVID-19 обрушил мировой рынок газа на 6%, восстановление будет не раньше 2022г
|Минус 1,3%. В НБУ назвали основные причины падения ВВП
|Конфедерация строителей просит Кабмин возобновить лицензирование строительства
|Золото дешевеет 23 июня после роста до максимума с середины апреля
Это интересно
|Новый Citroen C4 превратился в кроссовер и стал электрокаром
|Экс-глава Mt.Gox: Крейг Райт либо вор, либо мошенник
|Эксперты назвали основные сценарии для Telegram в России после разблокировки
|Массовая слежка за пользователями Google Chrome показала слабое место в безопасности
|Ford предлагает режим ограниченного автопилота в Mustang Mach-E
|Microsoft улучшила браузер Edge. Он использует меньше памяти
|Аналитики: электромобили убыточны для автопроизводителей, но прогноз благоприятный