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Стартовала работа Национальной онлайн-школы для предпринимателей
07:59 23.06.2020 |
Заработала Национальная онлайн-школа для предпринимателей.
Об этом информирует пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Telegram.
"Минцифры в партнерстве с Международной финансовой корпорацией (IFC), членом Группы Всемирного банка (World Bank Group) запустили Национальную онлайн-школу для предпринимателей. Формат обучения - образовательные сериалы. Также предполагается формат смешанного обучения: часть будет происходить онлайн, а часть - офлайн, на базе центров поддержки предпринимателей Дія.Бизнес", - говорится в сообщении.
Как отмечается, обучение проходит на безвозмездной основе.
Как сообщили в Минцифры, уже доступен образовательный сериал "10 шагов для начала собственного дела".
Подготовка этого образовательного сериала стала возможной благодаря поддержке американского народа, предоставленной Агентством США по международному развитию (USAID) в рамках Программы "Конкурентоспособная экономика Украины".
В министерстве также анонсировали, что новые образовательные сериалы будут появляться ежемесячно.
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