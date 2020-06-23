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ПФУ ввел автоматическое назначение пенсии
07:55 23.06.2020 |
Пенсионный фонд Украины ввел новую сервисную услугу - автоматическое назначение пенсии.
Об этом информирует пресс-служба Министерства социальной политики.
"Пенсионный фонд Украины разработал и внедрил в опытную эксплуатацию новую сервисную услугу - автоматическое назначение пенсии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что услуга будет предоставляться средствами веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП) и позволит назначать пенсии автоматически при достижении пенсионного возраста с учетом всех имеющихся в Пенсионном фонде данных, заблаговременно поданных будущими пенсионерами.
В ПФУ информируют, для этого необходимо заполнить атрибуты анкеты-заявления, приложить сканированные копии документов, подписать анкету-заявление КЭП и отправить ее в территориальный орган ПФУ.
"С начала работы сервиса автоматического назначения пенсии анкеты-заявления подали 356 будущих пенсионеров", - информируют в ведомстве.
Сообщается также, что в ближайшее время услуга будет доступна и пользователям веб-портала Пенсионного фонда, которые не имеют КЭП.
Они смогут предоставлять все необходимые документы, авторизовавшись с использованием банковской идентификации (BankID).
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