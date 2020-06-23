Транспортные предприятия Украины за 5 мес. сократили перевозку грузов на 16,5% - Госстат

Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-мае 2020 года сократили перевозку грузов на 16,5% по сравнению с январем-маем 2019 года – до 229 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По ее данным, грузооборот перевозчиков за указанный период сократился на 19,9% - до 112,8 млрд ткм.

Согласно статданным, за пять месяцев текущего года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 119,8 млн тонн грузов, что на 9,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Автомобильным было перевезено 70,8 млн тонн (-22,6%), водным – 1,7 млн тонн (-10,1%), трубопроводным – 36,7 млн тонн (-24,7%), авиационным – 0,03 млн тонн (-3,7%).



Грузовые перевозки в Украине в январе-мае 2020 года: