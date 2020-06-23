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Транспортные предприятия Украины за 5 мес. сократили перевозку грузов на 16,5% - Госстат
23:07 22.06.2020 |
Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-мае 2020 года сократили перевозку грузов на 16,5% по сравнению с январем-маем 2019 года – до 229 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).
По ее данным, грузооборот перевозчиков за указанный период сократился на 19,9% - до 112,8 млрд ткм.
Согласно статданным, за пять месяцев текущего года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 119,8 млн тонн грузов, что на 9,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Автомобильным было перевезено 70,8 млн тонн (-22,6%), водным – 1,7 млн тонн (-10,1%), трубопроводным – 36,7 млн тонн (-24,7%), авиационным – 0,03 млн тонн (-3,7%).
Грузовые перевозки в Украине в январе-мае 2020 года:
|Грузооборот
|Перевезено грузов
|млн ткм
|в % к январю-маю 2019г
|млн т
|в % к январю-маю 2019г
|Транспорт всего:
|112761,4
|80,1
|229,0
|83,5
|железнодорожный
|69711,0
|89,6
|119,8
|90,6
|автомобильный
|16746,3
|87,5
|70,8
|77,4
|водный
|1121,9
|92,0
|1,7
|89,9
|трубопроводный
|25048,2
|59,1
|36,7
|75,3
|авиационный
|134,0
|109,3
|0,03
|96,3
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