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Розничный товарооборот в Украине в мае упал на 3,1% - Госстат
17:44 22.06.2020 |
Товарооборот розничной торговли Украины в мае 2020 года по сравнению с маем 2019 года в сопоставимых ценах сократился на 3,1%, тогда как в апреле падение составило 14,9%, сообщила Государственная служба статистики в понедельник.
По данным Госстата, в мае по сравнению с апрелем розничный товарооборот вырос на 15%.
В январе-мае 2020 года по сравнению с январем-маем 2019 года оборот розничной торговли также возрос на 3,1%.
Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) за пять месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года зафиксирован в Киевской (на 11,6%), Запорожской (на 10,5%), Кировоградской (на 8.8%), Волынской и Днепропетровской (на 8%), Черниговской (на 6,9%), Харьковской (на 5,4%) и Полтавской (на 5,3%) областях.
Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.
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