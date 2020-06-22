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Как восстанавливается украинский бизнес — исследование
12:11 22.06.2020 |
Украинский бизнес продолжает восстанавливаться после ослабления карантина - сейчас работает 86% ресторанов от тех 100%, работавших до карантина.
Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.
Отмечается, что с апреля количество активных вакансий увеличилось более чем на 45% - сейчас на Work.ua 43 тысячи активных вакансий.
Кандидаты сейчас в среднем претендуют на 12 тысяч гривен - такую сумму предлагают им и работодатели.
При этом, количество IT-специалистов, которые ищут работу, от начала карантина все время растет.
15 марта на сайте Work.ua было размещено 17,5 тыс вакансий, сейчас - 21,3 тысячи.
"Две недели назад произошел пик регистраций ФОПов - в Украине было зарегистрировано 7 269 предпринимателей. На этой неделе их количество стабилизировалась и составляет 5 640.
Количество новозарегистрированных компаний тоже стабилизировалось. В среднем каждую неделю регистрируется около тысячи новых предприятий", - говорится в сообщении.
Относительно общественного питания, сейчас в Украине работает 86% ресторанов от тех 100%, которые работали в карантин.
Обороты общественного питания возобновились на 76%.
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