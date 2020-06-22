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Минэкономики работает над проектами по корпоратизации предприятий космической сферы
07:52 22.06.2020 |
Минэкономики работает над законопроектами относительно путей вывода из кризиса отечественной космической отрасли, в частности, погашения задолженности по заработной плате работникам и корпоратизации предприятий.
Об этом шла речь во время совещания под руководством заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светланы Панаиотиди, сообщает пресс-служба Минэкономики в Facebook.
«В Минэкономики обсудили пути вывода из кризиса отечественной космической отрасли... Сегодня, 19 июня, заместитель Министра Светлана Панаиотиди обсудила с народными депутатами Украины Максимом Бужанским, Дмитрием Кисилевским, Романом Каптеловым законодательные пути вывода космической отрасли из критического состояния... В частности, во время совещания были обсуждены законопроекты, предусматривающие погашение задолженности по заработной плате работникам, преобразование предприятий космической сферы в акционерные общества, согласование управленческих функций между центральными органами исполнительной власти», - говорится в сообщении.
Отмечается, что такие шаги должны стать залогом восстановления потенциала отрасли, гарантией платежеспособности предприятий. Все это позволит привлечь иностранных инвесторов и дополнительное финансирование для развития отечественной космической отрасли.
«Имеющиеся проблемы и состояние в космической сфере может быть исправлено благодаря комплексному подходу путем принятия пакета соответствующих законопроектов. Хотела бы выразить благодарность народным депутатам и заместителю министра финансов Украины за конструктивную позицию и поддержку указанных мероприятий, а также высказанное желание дальнейшего содействия в их реализации в отрасли, имеющей стратегическое значение для экономики, безопасности и обороноспособности страны», - отметила Панаиотиди.
В совещании также участвовали заместитель министра финансов Василий Шкураков и председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Усов.
Как сообщал Укринформ, в октябре 2019 года Верховная Рада Украины отменила ограничения на осуществление космической деятельности для субъектов частной формы собственности.
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