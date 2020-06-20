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Нацбанк прекратил публикацию кризисных экономических обзоров
23:12 19.06.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) прекращает выпуск экономического обзора недели, который выходил с 3 апреля для предоставления оперативной информации о внешней среде и экономической ситуации в Украине в период острой вызванного карантинными мерами фазы кризиса.
Последний выпуск обзора опубликован в пятницу, 19 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу НБУ.
В нем Нацбанк отмечает усиление беспокойства инвесторов на фоне растущих рисков новой волны распространения COVID-19 в Китае и США, что привело к снижению интереса к рисковым активам.
"Как следствие возможного ухудшения экономической ситуации, цены на сырьевые товары приостановили рост, а на отдельные, в частности нефть, несколько снизились, а большинство валют стран-торговых партнеров Украины медленно обесценивались к доллару США", - констатируют в НБУ.
В то же время деловая активность в Украине возросла.
"Увеличилось количество работающих заведений питания и перелетов после частичного восстановления международных регулярных рейсов. Впрочем, слабые показатели производства электроэнергии свидетельствуют, что промышленность еще не начала полноценного восстановления", - отмечают в НБУ.
При этом Нацбанк констатирует, что снижение учетной ставки до рекордных 6% способствует удешевлению банковских кредитов и долговых привлечений правительства. Например, на этой неделе ставки по краткосрочным государственным облигациям (ОВГЗ) уже достигли 7,5-8%.
"Количество новых вакансий и резюме продолжило рост в большинстве секторов и городов, однако спрос на рабочую силу остается слабым по сравнению с докарантинним уровнем. В то же время вместе с постепенным открытием границ и восстановлением авиасообщения украинцы активизировали поиски работы за рубежом", - говорится в отчете.
Нацбанк также отмечает снижение цен на продукты питания на текущей неделе, прежде всего за счет овощей, которые остаются дешевле, чем в прошлом году. Среди непродовольственных товаров НБУ констатирует удорожание лекарств и автомобильного газа, хотя цены на бензин остались неизменными.
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