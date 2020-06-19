ProZorro вводит водяные знаки для защиты персональной информации бизнеса

Участники закупок в Prozorro с 19 июня могут использовать водяные знаки при загрузке документов в систему - это позволит защитить персональные данные предпринимателей от несанкционированного использования и мошенничества.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Первой электронным площадкой, который реализовал этот инструмент стал Zakupki.Prom.ua. Вскоре водяные знаки появятся и на других электронных площадках", - говорится в сообщении.

Водяные знаки - это специальные символы, которые накладываются на сканированную версию документов и делают невозможным их использование вне системы Prozorro.

Во время загрузки PDF-документов в систему поставщик сможет выбрать функцию "Нанести водяной знак" - и документы будут маркированы Вотермарк. Такой знак будет содержать ЕГРПОУ компании и текст "Для участия в закупках".

"Prozorro учла обратную связь от участников системы. К нам поступали запросы от бизнеса по усилению защиты документов от мошенников. Мы нашли решение: теперь на документах, защищенных Вотермарк, будет указано, что этот документ предусмотрен для участия в публичных закупках.

Это стандартная практика для документооборота в системах публичных закупок многих стран Европы", - заявил генеральный директор госпредприятия "Прозорро".