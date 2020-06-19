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ProZorro вводит водяные знаки для защиты персональной информации бизнеса
13:35 19.06.2020 |
Участники закупок в Prozorro с 19 июня могут использовать водяные знаки при загрузке документов в систему - это позволит защитить персональные данные предпринимателей от несанкционированного использования и мошенничества.
Об этом сообщается на сайте компании.
"Первой электронным площадкой, который реализовал этот инструмент стал Zakupki.Prom.ua. Вскоре водяные знаки появятся и на других электронных площадках", - говорится в сообщении.
Водяные знаки - это специальные символы, которые накладываются на сканированную версию документов и делают невозможным их использование вне системы Prozorro.
Во время загрузки PDF-документов в систему поставщик сможет выбрать функцию "Нанести водяной знак" - и документы будут маркированы Вотермарк. Такой знак будет содержать ЕГРПОУ компании и текст "Для участия в закупках".
"Prozorro учла обратную связь от участников системы. К нам поступали запросы от бизнеса по усилению защиты документов от мошенников. Мы нашли решение: теперь на документах, защищенных Вотермарк, будет указано, что этот документ предусмотрен для участия в публичных закупках.
Это стандартная практика для документооборота в системах публичных закупок многих стран Европы", - заявил генеральный директор госпредприятия "Прозорро".
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