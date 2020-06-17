Финансовые новости
- |
- 17.06.20
- |
- 22:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Морские порты Украины увеличили перевалку грузов на 11%
18:04 17.06.2020 |
За пять месяцев 2020 года портовые операторы в морских портах Украины обработали 68,1 млн тонн грузов, что на 6,7 млн тонн, или на 11%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом говорится в сообщении Администрации морских портов Украины, передает БизнесЦензор.
Перевалка экспортных грузов возросла до 52,4 млн тонн (+10,1%), импортных до 10,2 млн тонн (+12,1%), транзитных до 4,6 млн тонн (+15,6%), каботажных до 0,8 млн тонн (+25,5%).
Традиционно лидерами по объемам перевалки являются зерновые грузы и руда. За указанный период, первое место занимают зерновые грузы в объеме 21,4 млн тонн. На втором месте - руда, перевалка которой уже составила 18,3 млн тонн, что на 37,4% превышает аналогичный показатель прошлого года. Перевалка угля выросла на 56,5% и составляет 2,9 млн тонн, масла - на 7,7% в объеме 2,8 млн тонн, а нефти - в четыре раза, объемом обработки 1 млн тонн. Перевалка контейнеров достигла отметки в 444 тыс. TEU и превысила прошлогодний показатель на 15,3%.
Прирост показателей экспорта обеспечен перевалкой железной руды в 14,4 млн тонн (+51,2%), масла - до 2,7 млн тонн (+7,6%). В структуре импорта, прирост показателей осуществлен увеличением обработки угля до 2,7 млн тонн (+55,8%), нефти до 0,7 млн тонн (+170,7%), нефтепродуктов до 0,4 млн тонн (+68,8%). Транзитные перевозки увеличились вследствие прироста перевалки руды до 1,5 млн тонн (+60,9%) и нефти до 0,4 млн тонн, а во внутреннем сообщении перевалка достигла до 0,8 млн тонн (+25,5%) за счет перевозок черных металлов до 0,2 млн тонн (+111,1%).
По объемам перевалки лидерами являются пять морских портов, которые в общем обработали 62,1 млн тонн грузов, что составляет 91% от общих показателей обработки в морских портах Украины. Флагманом перевалки грузов в январе-мае 2020 года стал морской порт "Пивденный" объемом 26,2 млн тонн обработанного груза (+33,9%).
На втором месте морской порт "Николаев" с перевалкой в 12,5 млн тонн (-5,4%), а на третьем и четвертом местах морские порты "Одесса" и "Черноморск" в объеме 10,4 млн тонн (+3,2%) и 10,3 млн тонн (-2,6%) соответственно. На пятом - морской порт "Мариуполь", который увеличил перевалку до 2,7 млн тонн (+23,4%). Динамично увеличивает перевалку грузов морской порт "Ольвия" до 1,7 млн тонн, что больше на 0,7 млн тонн, или 69,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и морской порт "Бердянск" - до 0,9 млн тонн с приростом 0,4 млн тонн, или 79,9%.
С начала года по реке Днепр осуществлено 2329 рейсов, что на 28% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В указанный период было перевезено 2736,1 тыс. тонн грузов. Преимущественно стройматериалов (1150,6 тыс. тонн), зерновых (1121,8 тыс. тонн), металлопродукции (441,2 тыс. тонн) и других грузов. Положительную тенденцию по перевозкам демонстрируют нефтепродукты с приростом в объеме 9,3 тыс. тонн или 70,5%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Шмыгаль предложил назначить министром образования бывшего депутата от Партии регионов
|Верховный Суд разрешил оспорить конфискацию средств окружения Януковича на $1,5 миллиарда
|Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля
|Амнезия Шабунина, или Почему «антикоррупционер» боится собственных желаний
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Морские порты Украины увеличили перевалку грузов на 11%
|Прогноз урожая этого года может быть пересмотрен в сторону увеличения - Петрашко
|Кабмин отдал Буславец контроль над аукционами по продаже нефти и сжиженного газа
|Кабмин установил приоритетное использование украинского угля на ТЭС
|Рада планирует урегулировать тариф на поставку электроэнергии в многоквартирные дома
|В Раде создали межфракционное объединение «За развитие атомной энергетики»
|Госбанки получили за первый квартал прибыль на 37% больше
Это интересно
|Официальные аксессуары для PlayStation 5 включают камеру и 3D-наушники
|Sony представила новую PlayStation. Чего ждать от легендарной консоли?
|Осторожно с установкой. Платёжный сервис Google Pay пока не работает на Android 11
|КНР устанавливает жесткие критерии эффективности для производства солнечных модулей
|TSMC ускоряет освоение 2-нм производства
|Facebook прибегла к хакерству для помощи в поимке преступника
|Американские власти готовы выделить $25 млрд на развитие производства полупроводников в США