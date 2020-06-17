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В DoZorro создали приложение для анализа документов тендерных предложений
08:22 17.06.2020 |
Мониторинговый портал DoZorro создал приложение для выгрузки одним пакетом документов тендерных предложений с портала государственных закупок Prozorro.
Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Prozorro.
"Приложение загружает файлы предложений для тендеров (как актуальные так и измененные) из системы Prozorro, используя API. Итак, с ним не нужно загружать каждый документ предложения отдельно. Приложение загружает и структурирует все по лотам и участникам самостоятельно", - говорится в сообщении.
По данным Prozorro, этим приложением уже пользуются специалисты Антимонопольного комитета Украины. Ожидается, что он пригодится и для общественных активистов и заказчиков.
"Так гораздо удобнее и быстрее проверять тендерные предложения участников на сходство. К тому же, приложение может также выгружать и атрибуты файлов - кто, в какой программе и на каком устройстве создал документ. Искать связи между файлами участников никогда не было так быстро и легко", - рассказали в Prozorro.
Скачать бесплатное приложение можно по ссылке. Там можно найти и подробную инструкцию, как им пользоваться.
Приложение создала стажер DoZorro, студентка факультета прикладных наук УКУ / APPS UCU Ольга Проць, отметили в пресс-службе.
Как сообщалось, DoZorro - это онлайн-платформа (портал), где любой желающий может предоставить обратную связь государственному заказчику или поставщику, обществу или правоохранительным органам относительно проведенной процедуры закупки, обсудить и оценить условия конкретной закупки, проанализировать закупки отдельного заказчика.
Портал создан и поддерживается командой Transparency International Украина при поддержке Open Contracting Partnership, Omidyar Network, Европейского банка реконструкции и развития и МФ "Відродження".
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