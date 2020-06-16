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В Украине производство ферросплавов сократилось более чем на четверть
18:21 16.06.2020 |
Украинские ферросплавные заводы в январе-мае 2020 года сократили объем производства ферросплавов на 27% по сравнению с январем-маем предыдущего года - до 340,3 тыс. тонн.
Об этом УНИАН сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА).
Согласно сообщению, производство силикомарганца за указанный период сократилось на 27,5% - до 253,6 тыс. тонн, ферросилиция - на 60%, до 23,49 тыс. тонн, марганца металлического - на 72%, - до 0,87 тыс. тонн.
При этом производство ферромарганца увеличилось на 41% - до 62,36 тыс. тонн.
Как сообщал УНИАН, украинские ферросплавные заводы в 2019 году увеличили объем производства ферросплавов на 0,24% по сравнению с 2018 годом - до 1,024 млн тонн.
Справка УНИАН. Производством ферросплавов в Украине занимаются Никопольский, Запорожский и Стахановский ферросплавные заводы, а также Побужский ферроникелевый комбинат. Эта продукция экспортируется в страны СНГ, ЕС, Азии, Африки.
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