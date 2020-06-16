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Кабмин планирует ввести новый критерий для закупок через Prozorro
17:27 16.06.2020 |
Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства инициирует введение критерия локализации при проведении государственных закупок через платформу Prozorro. Об этом сегодня на брифинге заявил министр экономики Игорь Петрашко.
"Те товары, которые являются предметом закупок государственных компаний или крупных госструктур, должны отдавать предпочтение тем товарам, которые произведены частично в Украине", - сказал министр.
Он отметил, что две недели назад Минэкономики внесло на обсуждение проект пилотного постановления о локализации производства в секторе машиностроения. Петрашко надеется, что правительственный комитет рассмотрит его в ближайшее время.
Министр уточнил, что кроме ценовых критериев вводится простой и понятный критерий, который действует во многих странах мира - локализация.
"Если уровень локализации, т.е. украинский компонент, который включает и зарплаты, и налоги, и производство, превышает 35%, то такой товар претендует на дополнительный критерий локализации. И если такой товар есть в системе закупок, то он получает неценовую часть оценки в размере 30% от общей оценки", - уточнил Петрашко.
По словам министра, это позволит поднять украинскую промышленность.
Петрашко напомнил, что на прошлой неделе обсуждался вопрос локализации производства железнодорожных локомотивов в Украине. "50% компонентов как для локомотивов из США, так и Франции могут производиться в Украине. Таким образом, Украина может участвовать в мировом распределении труда", - отметил министр.
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