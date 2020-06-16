Финансовые новости
- |
- 16.06.20
- |
- 16:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Таможенная стоимость должна определяться декларантом согласно таможенному кодексу, — ЕБА
В Европейской бизнес ассоциации подчеркнули, что таможенная стоимость должна определяться декларантом согласно таможенному кодексу, а не регулироваться внутренними убеждениями таможни.
Об этом говорится в сообщении ЕБА, передают Українські Новини.
Так, в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Таможенный кодекс №3562.
Согласно документу, планируются к расширению полномочия Таможенной службы в контексте подтверждения таможенной стоимости товара.
Так, предполагается, что таможенник может корректировать таможенную стоимость, устанавливая "справедливую" цену на свое субъективное мнение, независимо от условий внешнеэкономической сделки и договорной цены, установленной и согласованной сторонами в контракте, и тому подобное.
Кроме того, у бизнеса могут требовать дополнительные документы, подтверждающие таможенную стоимость, установленную в контакте.
Однако, исчерпывающий перечень таких документов законопроектом не прописано.
"Перечень таких документов должен быть установлен Таможенным кодексом для обеспечения стабильности работы компаний и не может изменяться перманентно по усмотрению Таможенной службы", - подчеркнули в ЕБА.
По оценкам ЕБА, законопроектом №3562 увеличиваются дискреционные полномочия таможни, что, в свою очередь, увеличит давление на бизнес, в результате чего может вырасти спрос на "серые схемы товарной контрабанды".
ЕБА обратилась к Министру финансов Сергею Марченко и председателю Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетьманцеву с призывом оставить процедуры определения таможенной стоимости закрепленными Таможенным кодексом, чтобы бизнес имел больше стабильности и прогнозируемости в контексте таможенных процедур, а его рабочие процессы не зависели от организационных новаций внутри таможни.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Братья Суркисы проиграли ПриватБанку ключевой суд. Почему волноваться стоит Коломойскому
|ИмпортоНЕзамещение: кто и зачем лоббирует высокие пошлины на импортный «дизель»
|Контролируемый протест. Кто и зачем делает великомученика из одессита Стерненко
|Нерезиденты продолжают выводить свои капиталы из гривневых ОВГЗ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада одобрила законопроект Дубинского о лишении НБУ залогов по кредитам рефинансирования
|Таможенная стоимость должна определяться декларантом согласно таможенному кодексу, — ЕБА
|Рада отправила на доработку законопроект о разбавлении бензина биоэтанолом
|Турецкие компании отказались платить «Газпрому» по принципу «бери или плати»
|Нефтяные цены 16 июня перешли к росту на 1,6-1,7% на ожиданиях восстановления спроса
|Розничные цены автогаза 16 июня ускорили рост
|Рада ввела систему грантовой поддержки государством сферы культуры, креативных индустрий и туризма
Это интересно
|КНР устанавливает жесткие критерии эффективности для производства солнечных модулей
|TSMC ускоряет освоение 2-нм производства
|Facebook прибегла к хакерству для помощи в поимке преступника
|Американские власти готовы выделить $25 млрд на развитие производства полупроводников в США
|Представлен электрический хэтчбек Fiat 500
|Opel показал новый дизайн радиаторной решётки для будущих моделей
|Выбран новый руководитель бренда Volkswagen