Кабмин планирует ввести накопительную пенсионную систему с 2021 года

Кабинет министров Украины планирует ввести с 2021 года накопительную систему общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Об этом говорится в программе деятельности Кабинета министров Украины, текст которого опубликован на Правительственном портале.

Согласно документу, правительство планирует ввести второй уровень (накопительную систему общеобязательного государственного пенсионного страхования) с 2021 года и стимулирование развития третьего уровня пенсионной реформы (системы негосударственного пенсионного обеспечения). Также планируется унификация и адаптация законодательства относительно деятельности негосударственных пенсионных фондов с законодательством ЕС с целью повышения уровня защиты имущественных прав и интересов участников накопительной системы пенсионного обеспечения.

Кроме того, программой предусматривается рост уровня пенсионного обеспечения, в том числе государственных служащих, работников органов местного самоуправления, журналистов, и введение справедливого механизма начисления выплат пенсионерам.

Среди других целей правительства - обеспечение соблюдения прав внутренне перемещенных лиц, в том числе лиц, проживающих на временно оккупированных территориях, на надлежащее пенсионное обеспечение, расширение функционала портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины и автоматизация процессов в системе пенсионного страхования, обеспечение эффективного государственного надзора за использованием средств фонда социального страхования и Пенсионного фонда Украины.

Согласно опубликованному проекту, правительство планирует усилить ответственность за уклонение и неуплату единого социального взноса, других обязательных платежей в Пенсионный фонд Украины и пересмотреть стимулы к уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Кабмин таке ожидает достижения расходов на пенсионное обеспечение на уровне 12% валового внутреннего продукта и обеспечение минимального уровня пенсионного обеспечения на уровне 40% от получаемого заработка.

Кроме того правительство планирует ежегодно перечислять пенсии 11 млн пенсионеров и привлечь 132 тыс. работников к накопительной системе обязательного профессионального пенсионного обеспечения.

Как сообщал Укринформ, правительство 12 июня на своем заседании согласовало доработанную программу деятельности Кабинета министров.

Председатель ВР Дмитрий Разумков отметил, что парламент, скорее всего, будет рассматривать ее 18 июня.