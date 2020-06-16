За помощью по частичной безработице обратились 16 тысяч ФЛП без наемных лиц

С 16 тыс. физических лиц - предпринимателей, не имеющих наемных работников и обратившихся за помощью по частичной безработице, по состоянию на 15 июня более 1,3 тыс. уже получили положительное решение.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"По состоянию на 15 июня для получения помощи по частичной безработице обратились почти 16 тысяч физических лиц - предпринимателей, не имеющих наемных работников. Фактически, это предприниматели-единоличники, которые оформляют помощь на себя лично. Сейчас 1317 из них получили положительное решение о предоставлении выплат", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего заявок зарегистрировано в трех областях: Сумской (предоставлено на рассмотрение 3730 пакетов документов), Харьковской (1966) и Черновицкой (1538).

Принимать документы от физических лиц - предпринимателей, не имеющих наемных работников, начали 9 июня, после вступления в силу постановления Кабмина от 3 июня 2020 года №453, которым был расширен перечень возможных получателей помощи. Поэтому в ближайшие дни получим результаты с динамичным ростом показателей удовлетворенных заявок, заявляют в министерстве.

Как сообщалось, 27 апреля этого года правительство приняло решение о предоставлении 4,7 млрд грн для выплаты помощи по частичной безработице на период карантина. Кроме ФЛП-"единоличников", помощь предоставляется работодателям, которые остановили или сократили свою деятельность в связи с карантином - субъектам малого и среднего бизнеса, которые имеют от 1 до 250 наемных работников.

По состоянию на 15 июня в центры занятости подано более 34 тыс. пакетов документов (из них 16 тыс. от ФЛП без наемных работников). В целом уже принято более 14 тыс. положительных решений для осуществления выплат более 125 тыс. работников. На выплаты помощи по частичной безработице направлено 415,1 млн грн.

На выплату пособия безработным, состоящим на учете в Службе занятости, государство дополнительно выделило почти 3 млрд грн.